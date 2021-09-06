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Hercai'nin yıldızları evlendi! Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün fotoğrafları olay oldu

06.09.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen dizileri arasında yer alan Hercai'nin yıldızları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar mutlu birlikteliklerini taçlandırdı. Önceki gün kına gecesinde eski ekip arkadaşları ile bir araya gelen ikilinin yanında Ebru Şahin ile Cedi Osman da yerini aldı. Bugün hayatlarını birleştiren Oya ile Ahmet'in kına gecesinden kareleri Instagram'dan paylaşan Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü..

Hercai'nin yıldızları evlendi! Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün fotoğrafları olay oldu

Hercai'nin yıldızları evlendi Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün fotoğraflarıyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Destan dizisi ile yine Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ebru Şahin, Hercai'de birlikte rol aldığı Oya Unustası ve Ahmet Tansu Taşanlar'ın kına gecesine katıldı.

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Kına gecesinde Cedi Osman ile boy gösteren Ebru Şahin, tarzı ve güzelliği ile ilgi odağı oldu.
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BOY FARLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bugün dünyaevine giren Oya ve Ahmet'in kına gecesinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, art arda yayınladığı pozlarla dikkat çekti.

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Basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaşan Ebru Şahin'e çok sayıda "Boy farkı kaç?" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Hercai dizisi Ebru Şahin
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