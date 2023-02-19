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Herkes Aubameyang'ı beklerken, bambaşka bir dünya yıldızı! Fenerbahçe'den yılın transferi için atak: Paulo Dybala!

19.02.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından profesyonel futbol müsabakalarına ara verilmiş ve spor camiası birlik olarak yardım çalışmalarını sürdürmüştü. Bir yandan da transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine Pierre-Emerick Aubameyang gelmişti. Taraftarlar; Gabonlu yıldızı beklerken Paulo Dybala ismi ortaya atıldı. İşte detaylar...

Herkes Aubameyang'ı beklerken, bambaşka bir dünya yıldızı! Fenerbahçe'den yılın transferi için atak: Paulo Dybala!

Son dakika haberleri: Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmış ve kulüpler yardım için birlik olmuştu. Stadyumunda topladığı yardımları afet bölgesine gönderen takımlar arasında yer alan sarı - lacivertliler, transfer için de çalışmalarına devam ediyordu.

Şu ana kadar kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i katan sarı - lacivertliler, dünyaca ünlü isimleri radarına almıştı.

AUBAMEYANG GÜNDEMDEYDİ

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Transfer döneminin TFF tarafından uzatılmasının ardından çalışmalarına gaz veren Fenerbahçe'nin gündemine Chelsea'den Pierre-Emerick Aubameyang gelmişti.

DYBALA'YA TARAFTAR BASKISI

Sarı - lacivertliler oyuncu için temaslarını sürdürürken, bir başka dünya yıldızının ismi masaya geldi.

Serie A devi Roma'da top koşturan Paulo Dybala'nın şartlarını sorduğu iddia edilen Fenerbahçe'nin taraftarları, oyuncunun soyal medya hesaplarına "Come to Fenerbahçe" mesajları atıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ: 12 MİLYON EURO

Sözleşmesinde 12 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Arjantinli yıldız için Kanarya'nın kısa süre içerisinde hamle yapması bekleniyor.

Bu sezon Roma formasıyla 22 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 11 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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