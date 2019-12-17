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Herkes 'bereli' kediyi konuşuyor! Temizli işçisi Hidayet Sevinç'ten açıklama

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | Son Güncelleme

Bursa Osmangazi'de temizlik işçisi Hidayet Sevinç’in soğuk kış gününde beresini bir sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf sosyal medyada fenomen oldu. Yaptığı hareket ile hayvanseverlerin sevgisini kazanan Sevinç’e binlerce kişi tebrik mesajları attı. Sevinç, “Bu hareketi eğlenme maksatlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım." diye konuştu.

Bursa Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç, Beresini bir sokak kedisinin başına taktığı fotoğrafın sosyal medyada kısa sürece binlerce kişi tarafından paylaşılması üzerine fenomen oldu.

"EĞLENCE YA DA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YAPMADIM"

Kedinin üşüdüğünü görünce beresini kedinin başına taktığını ifade eden Sevinç, “Bu hareketi eğlenme maksatlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaşım da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış. Birçok hayvansever fotoğrafı görünce bana ulaştı. Beni tebrik etti” dedi.

"İHTİYAÇLARINI BİZE SÖYLEYEMİYORLAR"

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma muhtaç olduklarına dikkat çeken Sevinç, “Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyorlar. İhtiyaçlarını bizlere söyleyemiyorlar. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyor ve su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin. Kafasında bere ile kedi çok tatlı görünüyordu. Bu yüzden fotoğrafın internette hızla yayıldığını düşünüyorum. Bence herkes sokak hayvanlarına karşı hassas olmalı. Onlar bizim can dostlarımız” diye konuştu.

Bölge esnafı da Hidayet Sevinç’in tam bir hayvansever olduğunu ifade ederek, her gün kedilerle ilgilendiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hidayet sevinç bere kedi bursa

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
insanlar dışarıda oturmuş keyif yapıyor adam hava çok soğuktu diyor. yalancı şaklaban
sadece başımı üşüyor boş iş
allah senin gibileri içimizden eksik etmesin kardesim adamsin
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