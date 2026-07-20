Herkes 'bitti' diyordu! Salah transferinde beklenmedik kriz: Serdal Adalı'dan olay karar

Beşiktaş'ın Muhamed Salah transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtilirken, anlaşmanın son aşamasında menajer cephesinden gelen yeni talebin süreci zora soktuğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise transferden vazgeçmeyerek görüşmeleri sürdürdüğü öne sürüldü.

EK KOMİSYON TALEBİ

İddiaya göre Beşiktaş, Muhamed Salah ile 2 yıllık sözleşme ve sezon başına toplam 12 milyon avroluk mali paket konusunda prensip anlaşmasına vardı. Tarafların el sıkışmasının ardından oyuncunun temsilcisinin ek komisyon talebini masaya getirdiği ve bu isteğin transfer sürecinde yeni bir pürüz oluşturduğu ifade edildi.

Söz konusu ek komisyonun siyah-beyazlı kulübe yaklaşık 5 ila 6 milyon avroluk ilave maliyet çıkaracağı öne sürüldü.

YÖNETİM GERİ ADIM ATMADI

Beşiktaş yönetiminin ek maliyet talebine rağmen transferi sonuçlandırma isteğini koruduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların, oyuncu tarafıyla temaslarını sürdürdüğü ve temsilci cephesinden bu ek talebin geri çekilmesini istediği aktarıldı.

BAŞKAN HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaşlı yöneticilerin, süreci hızlandırmak adına Muhamed Salah ile doğrudan görüşme gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.

Transfer görüşmelerinin sürdüğü ve Beşiktaş cephesinin, ek komisyon konusundaki son karar için Muhamed Salah'tan gelecek yanıtı beklediği kaydedildi.