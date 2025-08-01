Herkes bitti gözüyle bakıyordu! Asensio transferinde korkulan oldu... Fenerbahçe anlaşma sağlamıştı, transfer suya düştü!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Skriniar ve Semedo transferini resmen açıklarken Sarı-Lacivertliler'de gözler kanat transferine çevrilmiş durumda.

Bu mevki için birçok isim gündeme gelirken bu isimlerin başında taraftarları da oldukça heyecanlandıran Marco Asensio geliyordu.

TRANSFERDE KORKULAN OLDU

Fenerbahçe, Marco Asensio ile her konuda anlaşırken, oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain ile de tüm şartlarda uzlaştı. Ancak sarı-lacivertliler, diğer seçenekleri değerlendirmek için Asensio transferini beklemeye aldı ve Lauriente gibi isimlerle görüşmelere başladı.

BENFİCA’DAN TEKLİF

Marco Asensio için Portekiz’den sürpriz bir haber geldi. Di Marzio’nun haberine göre Benfica, İspanyol futbolcu için PSG’ye 11 milyon Euro teklif etti ve yanıt bekliyor.

Asensio’ya İspanya’dan da talipler var. Ayrıca Serie A ekibi Inter’in de oyuncuya ilgisi bulunuyor, ancak Milano temsilcisi henüz resmi bir teklif yapmadı.

MAAŞ AVANTAJI FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe’nin Asensio transferindeki en büyük kozu, oyuncunun yüksek maaşı. Yaklaşık 8 milyon Euro olan maaş, Benfica gibi takımların transferden vazgeçmesine neden olabilir, çünkü her kulüp bu maliyeti karşılamaya hazır değil.