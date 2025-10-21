SPOR

Herkes bu haberi bekliyordu! Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan kendi ağzıyla açıkladı

Galatasaray’ın yıldız ismi İlkay Gündoğan, Kicker’e verdiği röportajda geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, futbolu bırakmaya niyeti olmadığını belirterek “Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım, vücudum izin verirse daha uzun süre oynayabilirim.” dedi. Kariyerinin ardından antrenörlük yapmak istediğini de açıklayan Gündoğan, bu yönde lisans eğitimine başladığını ifade etti. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Alman basınından Kicker’a verdiği röportajda hem geleceği hem de futbol sonrası planlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“FUTBOLU BIRAKMAYA HAZIR DEĞİLİM”

Sarı-kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki yıldız, futbolu bırakma düşüncesinden uzak olduğunu belirtti:

“Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım. Vücudum izin verdiği sürece sahada kalmak istiyorum. Belki düşündüğümden de uzun bir kariyerim olur.”

“ANTRENÖRLÜK BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR HEDEF”

Gündoğan, futbolculuk sonrası kariyerine dair planlarını da paylaştı. Tecrübeli isim, antrenörlük yolunda ilk adımları attığını vurguladı:

“Futbol bittikten sonra da oyunun içinde kalmak istiyorum. Bu yüzden antrenörlük lisanslarımı almaya başladım. Kendimi bu alanda geliştirmek ve ileride teknik direktör olarak görev almak istiyorum.”

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

İlkay'ın bu sözleri aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından kariyerine çocukluk aşkı olan Galatasaray'da antrenör olarak devam etmeye yeşil ışık olarak değerlendirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maçta görev yapan İlkay Gündoğan, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, hem liderliği hem de sahadaki disipliniyle takımın en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
