Herkes 'bu transfer nasıl gerçekleşti' diyordu! Osimhen katıldığı programda bir bir anlattı... Meğer Okan Buruk ile telefonda görüşmüş!

Eski kulübü Napoli ve Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın oradaki öneminden bahseden 26 yaşındaki yıldız, "Maradona, Napoli'de adeta bir yarı tanrı gibi, çok büyük bir figür. Orada kimse Maradona'yı geçemez, boşuna uğraşırsın. Onlara 5 Şampiyonlar Ligi veya 10 Scudetto (İtalya Ligi şampiyonluğu) kazandırabilirsin, ne kazanırsan kazan, Maradona'yı geçemezsin. Onun yaptıklarını yapmak imkansız çünkü kulübü tek başına zirveye taşıdı." şeklinde konuştu.

"HENÜZ RİTMİMİ BULAMADIM"

Napoli günlerinden beri Hviça Kvaratshelia ve Dries Mertens ile iyi bir arkadaşlıkları olduğuna değinen Osimhen, "Kvara'ya Paris'e gitmesini söyledim. Ona bunu hak ettiğini ve tadını çıkarmasını söyledim. (..) Dries'in oyun tarzına alışığım. Henüz tam ritmimi bulamadım ve bana verdiği bazı paslara koşamadım. Napoli'deyken o toplara hep giderdim. Onunla uyum sağlamak için zaman lazım. Ama sahada birlikte oynamaktan en keyif aldığım oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen, Galatasaray'a transferinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı konuşmanın en etkili faktör olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI!

"Hoca beni arayıp eğer gelmemi isterlerse bunun mümkün olup olmadığını sordu. Ona projeyi sordum ve bana projeden bahsetti. Daha para konusuna bile gelmemiştik. Onunla konuşurken, onun oyuna olan tutkusunu gördüm. Çünkü o da bu kulüp için oynamış ve burada başarılar kazanmış biri. Bana kulüpten, taraftarlardan, her şeyden bahsetti. Okan Buruk'la konuştukça ilgim daha da arttı. İlk konuşmamızdan 7 saat sonra 'Bu işi yapalım' dedim."

"SÜREKLİ ÇAY İÇİYORUM"

Türkiye'deki yaşam kültürüne oldukça alıştığını ve en sevdiği içeceğin çay olduğunu da söyleyen Osimhen, "Buraya gelince alıştım. Sürekli çay demleniyor. Ailem de alıştı. Sürekli çay içiyorum. Gerçekten çok beğendim." Galatasaray'da kendini evinde hissettiğini vurgulayan Nijeryalı oyuncu, "Soyunma odasına girdiğim andan itibaren şunu düşündüm; 'Burası bana her yerden daha çok evim gibi hissettiriyor.'" dedi.

En önemli hedeflerinin Süper Lig'de şampiyon olmak olduğunu da ekleyen yıldız golcü, "Onlar (Galatasaraylılar) için arka arkaya şampiyon olmak önemli. Benim için en önemlisi Galatasaray'la şampiyon olmak." diyerek sözlerini noktaladı.