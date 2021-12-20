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Herkes duydu! Suarez'den hocasına küfür

20.12.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Luis Suarez, oyundan çıkarılmayı hazmedemeyerek teknik direktör Diego Simeone'ye "B**tan pislik!" dedi.

Herkes duydu! Suarez'den hocasına küfür
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'da Barcelona ve Real Madrid'i geride bırakıp şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid'de bu sezon işler yolunda gitmiyor.

Geçen sezon Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan Uruguaylı golcü Luis Suarez, attığı gollerle La Liga şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Atletico Madrid'in ligde şampiyonluğu göğüslediği sezonda Luis Suarez 33 maçta 21 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Ancak yıldız futbolcu son dönemde formunun uzağında.

DIEGO SIMEONE, MATHEUS CUNHA'YI OYUNA ALINCA...

Ligde son üç maçından da yenilgiyle dönen Atletico Madrid son olarak deplasmanda Sevilla'ya 2-1 kaybederken Arjantinli teknik adam Diego Simeone, 57. dakikada Luis Suarez'i kenara alıp Matheus Cunha'yı sahaya sürdü.

Marca'da yer alan habere göre, Luis Suarez oyundan çıktıktan sonra kendi kendine mırıldanarak Diego Simeone'ye yönelik ağır sözler sarf etti.

İddiaya göre Suarez, Diego Simeone'yi hedef alarak, "B...tan pislik, hep aynı şey!" dedi ve daha sonra malzemelerini fırlatıp yüzünü eşofmanıyla kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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