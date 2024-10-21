Herkes Ebru Gündeş sandı! Tesettürlü gelin görenleri hayrete düşürdü! İkizi kadar benziyor...

Arabesk fantezi müziğinin güçlü ismi Ebru Gündeş özel hayatı ve sahne tarzıyla sık sık gündem oluyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gündeş başarılarıyla değil bambaşka bir konu nedeniyle gündem oldu.

Sosyal medyada Ebru Gündeş'e ikizi gibi benzeyen tesettürlü gelin adeta olay oldu. Bir düğün merasimi sırasında çekilen videoda ikizi kadar benzeyen genç kadın görenleri hayrete düşürdü.

GÖRENLER ŞOKE OLDU!

Mürvet Bilgen adlı tesettürlü gelinin Ebru Gündeş'le benzerliği gündem oldu. Genç kadını görenler resmen Ebru Gündeş sandı.

Sosyal medyada Ebru Gündeş'e ikizi kadar benzeyen geline "Allah mutlu etsin Ebru Gündeş" yorumları yapıldı. Sadece Ebru Gündeş değil, Dizi karakteri Feriha'nın kuzeni Seher'e de benzetildi.