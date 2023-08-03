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"Herkes haddini bilsin" diyen Ece Üner'den Disney Plus'a tepki! "Atatürk küçük kafaların alamayacağı..."

03.08.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus, daha önce yayınlayacağını duyurduğu Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Atatürk dizisini iptal etti. Skandal kararın Ermeni lobisinin baskısıyla aldığının iddia edilmesinin ardından adeta tepki yağdı. Karara kayıtsız kalamayan Ece Üner açtı ağzını yumdu gözünü.

Ünlü spiker Ece Üner, Disney Plus’un Atatürk dizisini iptal etmesine adeta isyan etti. Sert açıklamalarda bulunan Üner “Siz diziyi sadece Türkiye’de göstereceğiz deseniz de, Ermeni lobisi yüzünden dünyaya açılmasını engelleseniz de Atatürk dünyaya açılalı çok oldu.” sözleriyle dikkat çekti.

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Canlı yayında açıklamada bulunan Üner, "1938’den beri konuşmadığı halde hala susturulmaya çalışılan, asırları aşan bir lider Atatürk. Küçük kafaların alamayacağı kadar büyük bir lider. Türkiye'de ve dünyada önderliği 20'nci yüzyıldan 21'inci yüzyıla devam eden en büyük Türk.” dedi.

“HERKES HADDİNİ BİLSİN”

Başarılı spiker sözlerine “Siz diziyi sadece Türkiye’de göstereceğiz deseniz de, Ermeni lobisi yüzünden dünyaya açılmasını engelleseniz de Atatürk dünyaya açılalı çok oldu. Atatürk'ün büyüklüğünü dünya biliyor, o yüzden herkes haddini bilsin. Disney Plus'a kamuoyu gereken cevabı veriyor zaten.” cümleleriyle devam etti.

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“EN BÜYÜK BÜTÇELİ ATATÜRK FİLMİNİ BİZ YAPALIM”

Üner açıklamasını "Kimseden beklemeyelim. Kendi göbeğimizi kendimiz keselim derim. Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli Atatürk filmini biz yapalım. Kültür Bakanlığı öncülük etsin. Filmi dünyaya biz yayalım. Cumhuriyetin 100. yılında bütün hadsizlere hem çok anlamlı hem de çok yerinde bir cevap olur" sözleriyle bitirdi.

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