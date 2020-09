Herkes için spor ve sağlık günleri başlıyor

Avrupa Spor Haftası Balıkesir’de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Avrupa Spor Haftası kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 23-30 Eylül tarihlerinde yapılacak ‘’Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri’’ etkinliği koordinasyon toplantısı Kurtdereli Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanın teşrifleri ile 81 ilde eş zamanlı ve canlı yayın olarak yapılacak Avrupa Spor Haftası kapsamındaki etkinlikler Ankara merkezli Anıttepe Spor Kompleksinde başlayacak. Balıkesir’de gerçekleştirilecek etkinliklerin koordinasyonu ve Kovid-19 salgını sebebiyle alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu başkanlığındaki toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi, Karesi Belediyesi temsilcileri, HİS Federasyonu İl Temsilcisi, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürleri katıldı.

Toplantıda teknolojinin imkanlarının gelişmesiyle insanların hareketsizleştiğine dikkati çeken İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Karantina süreçlerinin yol açtığı hareketsizliğe bağlı rahatsızlıklar pandemi sürecinde halkımızın birçok kesimini etkiledi. Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri etkinlikleri ile ilimizde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Ülkemizde eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Covit-19’a karşı tedbirler alınarak yapılacak. Şehrimizin spor, sağlık ve kültür turizmine katkıda bulunmasını hedeflediğimiz etkinliklere “Harekette Ben de Varım” sertifikası alarak halkımızın katılımını bekliyoruz” dedi.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa’da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası Türkiye’de de 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Yine proje kapsamında Türkiye’de yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin 83 milyon ülke nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedefleniyor. HİS Federasyonunun yayınlamış olduğu etkinlik takvimi gereği Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, HİS Federasyonu İl Temsilciliği ve yerel paydaşlarımızla birlikte 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında sportif etkinlikler organize edilecek. Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri adı ile yapılacak olan “BeActive” etkinliklerini destekleyerek “Harekette Ben de Varım” sertifikasını ise herkes alabilecek.