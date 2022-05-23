Herkes işi gücü bıraktı Balotelli'yi konuşuyor! Kısa sürede milyonlara erişti

Adana Demirspor'un Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta Balotelli fırtınası vardı. İtalyan golcü 5 gol atarak ligde 18 gol ile gol krallığında ikinci sıraya oturdu.

Mario Balotelli'nin Göztepe maçında attığı 5. golü FIFA, resmi Twitter hesabından paylaşırken dünya basınında da birçok gazete Balotelli'yi ve Adana Demirspor'u övdü.

RABONA İLE BİTİRDİ!

Mario Balotelli, ceza sahasına girdikten sonra Göztepeli oyunculardan çalımlarla sıyrıldı sonrasında ise gol vuruşunu ‘rabona’ ile yaptı. İtalyan futbolcunun harika golü kısa sürede gündeme oturdu.

ALEX’TEN SONRA İLK KEZ!

Balotelli, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza’nın Ankaragücü filelerine yolladığı 5 golün ardından, ligde bir maçta bu gol sayısına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Öte yandan Süper Lig tarihinde Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler de bir maçta 5 gol atan diğer futbolcular.

"ÇİRKİN"

İngiltere'nin eski unutulmaz golcülerinden ve kaptanlarından Gary Lineker golü, ironik bir ifadeyle “Çirkin” diyerek paylaştı.

Ünlü programcı Piers Morgan da aynı golü, “Bu adamı sevmeyip ne yapalım” diyerek takipçileriyle paylaştı.

Balotelli İngiltere'de City ve Liverpool formalarını giydi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

