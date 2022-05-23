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Herkes işi gücü bıraktı Balotelli'yi konuşuyor! Kısa sürede milyonlara erişti

23.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Balotelli'nin dün attığı golü konuşuyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar arasında 1. sıraya yükselen Balotelli'nin golü kısa süre içinde 27 milyon izlenme sayısına ulaştı. Son zamanlarda bu kadar kısa sürede milyonlara ulaşan bir video ortaya çıkmamıştı. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden paylaşılan bu gol, Türkiye'nin de reklamını yaptı. İşte bazı paylaşımlar...

Herkes işi gücü bıraktı Balotelli'yi konuşuyor! Kısa sürede milyonlara erişti
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor'un Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta Balotelli fırtınası vardı. İtalyan golcü 5 gol atarak ligde 18 gol ile gol krallığında ikinci sıraya oturdu.

Mario Balotelli'nin Göztepe maçında attığı 5. golü FIFA, resmi Twitter hesabından paylaşırken dünya basınında da birçok gazete Balotelli'yi ve Adana Demirspor'u övdü.

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RABONA İLE BİTİRDİ!

balotelli aslan yürüyüşü

Mario Balotelli, ceza sahasına girdikten sonra Göztepeli oyunculardan çalımlarla sıyrıldı sonrasında ise gol vuruşunu ‘rabona’ ile yaptı. İtalyan futbolcunun harika golü kısa sürede gündeme oturdu.

ALEX’TEN SONRA İLK KEZ!

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Balotelli, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza’nın Ankaragücü filelerine yolladığı 5 golün ardından, ligde bir maçta bu gol sayısına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Öte yandan Süper Lig tarihinde Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler de bir maçta 5 gol atan diğer futbolcular.

"ÇİRKİN"

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İngiltere'nin eski unutulmaz golcülerinden ve kaptanlarından Gary Lineker golü, ironik bir ifadeyle “Çirkin” diyerek paylaştı.

Ünlü programcı Piers Morgan da aynı golü, “Bu adamı sevmeyip ne yapalım” diyerek takipçileriyle paylaştı.

Balotelli İngiltere'de City ve Liverpool formalarını giydi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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