Herkes Juventus ve Napoli beklerken En-Nesyri için sürpriz teklif! Fenerbahçe keyiflendi

Fenerbahçe Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'yi ile yol ayrımına hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde golcü oyuncu için tekliflerin ardı ardına kesilmezken, İtalya dışında Suudi Arabistan'dan da resmi teklif geldi.

ZORUNLU OPSİYON VAR!

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; En Nesyri için Avrupa'dan gelen teklifler opsiyon. Arabistan'dan gelen teklif zorunlu satın alma opsiyonlu. Arabistan tarafından ciddi bir hareketlilik var En Nesyri'ye.

FASLI GOLCÜ DE SICAK...

Fas Milli Takımı ile finalde Senegal'e kaybeden Youssef En-Nesyri'nin moral anlamında büyük üzüntü yaşadığı öğrenilirken, transfer görüşmeleri için 1-2 günlük ara talep ettiği belirtilmişti. İtalya'dan gelen tekliflere de kapıyı kapatmayan golcü oyuncunun kariyerine Arabistan'da devam etmek istedği gelen bilgiler arasında.

İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR!

Youssef En-Nesyri için İtalya'dan Juventus'un ve Napoli'nin opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı bilinirken, Fenerbahçe'ye transfer için 5 milyon euro kiralama bedeli vereceği duyuruldu. Faslı oyuncu her iki teklifi de bekletirken, Arabistan'dan gelen teklif sonrası kafasını oraya döndürdü.

İNGİLİZ MEDYASI DUYURDU...

İngiliz basınından Athletic'te yer alan habere göre Juventus, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'nın transferinden vazgeçti. Juventus'un Mateta transferinden vazgeçtiği ve Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'yle anlaşmak için büyük uğraş verdiği ifade edildi.