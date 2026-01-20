SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Herkes Juventus ve Napoli beklerken En-Nesyri için sürpriz teklif! Fenerbahçe keyiflendi

Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kazandı. Sarı-lacivertliler de Kante transferi öncelik olarak tutulsa da gidecekler anlamında Youssef En-Nesyri'nin durumu da netlik kazanmak üzere. İtalya'dan Juventus ve Napoli'nin istediği oyuncu için son anlarda Suudi Arabistan'dan da teklif geldi.

Herkes Juventus ve Napoli beklerken En-Nesyri için sürpriz teklif! Fenerbahçe keyiflendi
Burak Kavuncu
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'yi ile yol ayrımına hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde golcü oyuncu için tekliflerin ardı ardına kesilmezken, İtalya dışında Suudi Arabistan'dan da resmi teklif geldi.

ZORUNLU OPSİYON VAR!

Herkes Juventus ve Napoli beklerken En-Nesyri için sürpriz teklif! Fenerbahçe keyiflendi 1

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; En Nesyri için Avrupa'dan gelen teklifler opsiyon. Arabistan'dan gelen teklif zorunlu satın alma opsiyonlu. Arabistan tarafından ciddi bir hareketlilik var En Nesyri'ye.

FASLI GOLCÜ DE SICAK...

Herkes Juventus ve Napoli beklerken En-Nesyri için sürpriz teklif! Fenerbahçe keyiflendi 2

Fas Milli Takımı ile finalde Senegal'e kaybeden Youssef En-Nesyri'nin moral anlamında büyük üzüntü yaşadığı öğrenilirken, transfer görüşmeleri için 1-2 günlük ara talep ettiği belirtilmişti. İtalya'dan gelen tekliflere de kapıyı kapatmayan golcü oyuncunun kariyerine Arabistan'da devam etmek istedği gelen bilgiler arasında.

İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR!

Herkes Juventus ve Napoli beklerken En-Nesyri için sürpriz teklif! Fenerbahçe keyiflendi 3

Youssef En-Nesyri için İtalya'dan Juventus'un ve Napoli'nin opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı bilinirken, Fenerbahçe'ye transfer için 5 milyon euro kiralama bedeli vereceği duyuruldu. Faslı oyuncu her iki teklifi de bekletirken, Arabistan'dan gelen teklif sonrası kafasını oraya döndürdü.

İNGİLİZ MEDYASI DUYURDU...

Herkes Juventus ve Napoli beklerken En-Nesyri için sürpriz teklif! Fenerbahçe keyiflendi 4

İngiliz basınından Athletic'te yer alan habere göre Juventus, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'nın transferinden vazgeçti. Juventus'un Mateta transferinden vazgeçtiği ve Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'yle anlaşmak için büyük uğraş verdiği ifade edildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş’ta Eyüpspor maçı hazırlıkları başladıBeşiktaş’ta Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı
Rafa Silva'nın geleceği belli oldu! İstanbul'dan ayrılıyor: İşte yeni takımıRafa Silva'nın geleceği belli oldu! İstanbul'dan ayrılıyor: İşte yeni takımı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Juventus Fas Suudi Arabistan son dakika fenerbahçe napoli transfer haberleri Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.