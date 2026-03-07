SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan kırmızı kart beklentisi! Leroy Sane'nin pozisyonuna tepkiler dinmiyor

Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Karşılaşmanın 40.dakikasında Osimhen ile öne geçen sarı-kırmızılı takım avantajı eline geçirirken, maça Sane ile Asllani'nin pozisyonu damga vurdu. Beşiktaş cephesi pozisyonda kırmızı kart beklerken yedek kulübeleri de karıştı.

Beşiktaş'tan kırmızı kart beklentisi! Leroy Sane'nin pozisyonuna tepkiler dinmiyor
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısına Leoy Sane ile Asllani arasındaki pozisyon damga vurdu.

KIRMIZI KART BEKLEDİLER!

Beşiktaş tan kırmızı kart beklentisi! Leroy Sane nin pozisyonuna tepkiler dinmiyor 1

Maçta dakikalar 30'u gösterdiğinde orta alan mücadelesinde Leroy Sane rakibi Asllani'ye yaptığı sert hareketin ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

VAR'I DİNLEDİ! DEVAM KARARI ÇIKTI...

Beşiktaş tan kırmızı kart beklentisi! Leroy Sane nin pozisyonuna tepkiler dinmiyor 2

Pozisyonun ardından VAR ile konuşan hakem Ozan Ergün'e herhangi bir ekstra uyarı gelmeyince oyun devam etti.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM!

GALATASARAY'DAN CEVAP GECİKMEDİ!

ORKUN KÖKÇÜ'DEN TEPKİ! OZAN ERGÜN SARI KART GÖSTERDİ...

Beşiktaş tan kırmızı kart beklentisi! Leroy Sane nin pozisyonuna tepkiler dinmiyor 3

Beşiktaş teknik heyeti 'kırmızı kart' itirazında bulundu. Ozan Ergün, VAR'dan uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi. Hakemi alkışlayan Orkun Kökçü, sarı kart gördü.

30 DAKİKADA 4 SARI KART...

Beşiktaş tan kırmızı kart beklentisi! Leroy Sane nin pozisyonuna tepkiler dinmiyor 4

Süper Lig’in 25. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, futbol kalitesinden ziyade sert ikili mücadelelerle başladı. Şampiyonluk yarışını ve üst sıraları yakından ilgilendiren dev randevunun ilk 30 dakikasında gelen kartlar şok etkisi yarattı.

OSIMHEN’E ERKEN KART ÇIKTI

Beşiktaş tan kırmızı kart beklentisi! Leroy Sane nin pozisyonuna tepkiler dinmiyor 5

Maçın henüz başında, 6. dakikada Galatasaray'ın en büyük gol umudu Victor Osimhen, girdiği bir ikili mücadele sonrası maçın ilk sarı kartını gören isim oldu. Nijeryalı yıldızın bu kadar erken kart görmesi, oyunun geri kalanı için agresif bir atmosferin sinyalini verdi.

28-30 DAKİKA ARASINDA KART YAĞMURU

Mücadelenin orta saha mücadelesine dönüştüğü anlarda sinirler iyice gerildi. Sadece 2 dakika içerisinde hakem 3 oyuncuyu daha uyardı:

28' Leroy Sane: Galatasaray'ın deplasmandaki en etkili silahı olan Sane, yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

29' Orkun Kökçü: Beşiktaş'ın kaptanı ve orta sahadaki beyni Orkun Kökçü, hakeme yaptığı itirazlar sonrası sarı kart gördü.

30' Murillo: Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Murillo da Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalesi sonrası sarı kart görerek kart kervanına katıldı.

Görüntüler Bein Sports'dan alınmıştır.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 65'
Beşiktaş Beşiktaş
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen bir ilki başardı! İnanılmaz seriOsimhen bir ilki başardı! İnanılmaz seri
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladıFenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kırmızı kart beşiktaş galatasaray Leroy Sane Kristjan Asllani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.