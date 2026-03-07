Beşiktaş'tan kırmızı kart beklentisi! Leroy Sane'nin pozisyonuna tepkiler dinmiyor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısına Leoy Sane ile Asllani arasındaki pozisyon damga vurdu.

KIRMIZI KART BEKLEDİLER!

Maçta dakikalar 30'u gösterdiğinde orta alan mücadelesinde Leroy Sane rakibi Asllani'ye yaptığı sert hareketin ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

VAR'I DİNLEDİ! DEVAM KARARI ÇIKTI...

Pozisyonun ardından VAR ile konuşan hakem Ozan Ergün'e herhangi bir ekstra uyarı gelmeyince oyun devam etti.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM!

GALATASARAY'DAN CEVAP GECİKMEDİ!

Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi? pic.twitter.com/mqw4wtmN4f — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 7, 2026

ORKUN KÖKÇÜ'DEN TEPKİ! OZAN ERGÜN SARI KART GÖSTERDİ...

Beşiktaş teknik heyeti 'kırmızı kart' itirazında bulundu. Ozan Ergün, VAR'dan uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi. Hakemi alkışlayan Orkun Kökçü, sarı kart gördü.

30 DAKİKADA 4 SARI KART...

Süper Lig’in 25. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, futbol kalitesinden ziyade sert ikili mücadelelerle başladı. Şampiyonluk yarışını ve üst sıraları yakından ilgilendiren dev randevunun ilk 30 dakikasında gelen kartlar şok etkisi yarattı.

OSIMHEN’E ERKEN KART ÇIKTI

Maçın henüz başında, 6. dakikada Galatasaray'ın en büyük gol umudu Victor Osimhen, girdiği bir ikili mücadele sonrası maçın ilk sarı kartını gören isim oldu. Nijeryalı yıldızın bu kadar erken kart görmesi, oyunun geri kalanı için agresif bir atmosferin sinyalini verdi.

28-30 DAKİKA ARASINDA KART YAĞMURU

Mücadelenin orta saha mücadelesine dönüştüğü anlarda sinirler iyice gerildi. Sadece 2 dakika içerisinde hakem 3 oyuncuyu daha uyardı:

28' Leroy Sane: Galatasaray'ın deplasmandaki en etkili silahı olan Sane, yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

29' Orkun Kökçü: Beşiktaş'ın kaptanı ve orta sahadaki beyni Orkun Kökçü, hakeme yaptığı itirazlar sonrası sarı kart gördü.

30' Murillo: Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Murillo da Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalesi sonrası sarı kart görerek kart kervanına katıldı.

Görüntüler Bein Sports'dan alınmıştır.