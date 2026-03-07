Osimhen Beşiktaş karşısında attığı golle bir ilki başardı! İnanılmaz seri

Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanına çıkan Galatasaray, derbinin ilk yarısında Victor Osimhen’in golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı, 39. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

OSIMHEN'DEN BİR İLK!

Bu gol, Osimhen’in bu sezon Galatasaray formasıyla derbi maçlarındaki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Tecrübeli golcü aynı zamanda Süper Lig’deki gol sayısını da 11’e yükseltti.

SON 8 MAÇIN TAMAMINDA...

Osimhen’in performansı yalnızca bu golle sınırlı kalmadı. Nijeryalı forvet, Beşiktaş karşılaşmasındaki golüyle birlikte ligde oynadığı son sekiz maçın tamamında skora katkı sağlamış oldu.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinde daha önce benzer bir seriyi 2023 yılında Napoli forması giydiği dönemde Serie A’da yakalamıştı. Osimhen, Beşiktaş deplasmanında attığı golle birlikte kariyerindeki bu dikkat çeken seriyi bir kez daha tekrarlamayı başardı.