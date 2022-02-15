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Herkes Löw derken Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın eski teknik direktörü önerildi

15.02.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Sezon sonuna kadar takım İsmail Kartal'a emanet edilmişti. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik adam Joachim Löw ile anlaştığı iddia edildi. 62 yaşındaki Löw'ün alternatifleri arasında Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü de var.

Herkes Löw derken Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın eski teknik direktörü önerildi

Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan, daha sonra da Türkiye milli futbol takımını çalıştıran Mircea Lucescu'nun adı bu kez de Fenerbahçe ile anılıyor. Sezon sonunda Löw'ü takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe, Alman teknik adamla anlaşamazsa alternatifi olarak Lucescu olabilir.

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük için henüz kararını vermedi. Koç'un danışmanlarından birinin Lucescu'yu Fenerbahçe'ye önerdiği iddia edildi.

LÖW, JORGE JESUS VE CUCA...

Vitor Pereira'dan sonra sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Joachim Löw, Jorge Jesus ve Cuca ile pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde gündeme Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da geldi.

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FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Ali Koç'un danışmanlarından birisi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran ve şampiyonluklar yaşayan Rumen teknik adamı Koç'a önerdi. Ali Koç'un bu fikir hakkında düşüncesinin henüz net olmadığı belirtilirken önceliğinin A, B ve C planı olarak belirlediği isimler olduğu öğrenildi.

Ali Koç:

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