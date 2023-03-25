Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması! Öğretmenler de...

Kahramanmaraş merkezli ve çok sayıda ili etkileyen deprem felaketinin ardından 11 ilde okullar açılıp eğitim hayatı da yavaş yavaş normale döndürülmeye çalışırken ara tatil olup olmayacağı veli ve öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Bakan Özer, milyonlarca kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

ARA TATİL NİSAN AYINDA!

TV100'de yer alan habere göre; ara tatilin Nisan ayında yapılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.

DÖRT İLDE KADEMELİ EĞİTİM

Kahramanmaraş depremi sonrası ikinci dönemde okulların açılması ertelenmişti. Depremin etkilediği 10 il de dahil olmak üzere tüm ülkede iki hafta okullar tatil edilmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki illerde okulların kademeli olarak açılacağını açıklamıştı. Bakan Özer, son olarak yaptığı açıklamada da, “27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz” diyerek şunları söylemişti:

3 AŞAMALI EĞİTİM PLANI

“Çadırlarda, konteynerlerde ve prefabrik okullarda öğrencilerimizi öğretmenleriyle buluşturduk ve ilk etapta çocuklarımızın depremin olumsuz etkilerini, bu travmayı sağlıklı bir şekilde atlatmaları için gece gündüz demeden bütün arkadaşlarımızla sahada çalıştık. Bilindiği gibi afetin yaşandığı on ilde eğitim öğretim süreçlerini üç aşamada planladık. Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 1 Mart; ikinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de 13 Mart’ta eğitim öğretimi başlattık. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da ise eğitim öğretim 27 Mart tarihi itibarıyla kademeli olarak başlayacak.”

DEPREM BÖLGESİNDE AÇILAN HALK EĞİTİMİ KURSLARINDAN 79 BİN 162 VATANDAŞ YARARLANDI

Öte yandan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı illerde vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak için hayat boyu öğrenme kapsamında açılan 5 bin 820 kurstan 79 bin 162 vatandaşın yararlandığını kaydetti.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitime erişimlerini sağlamak için yürütülen çalışmalar, deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde de devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afetin yaşandığı tarihten sonra on ilde bölgenin durumuna bağlı olarak 10 bina, 45 çadır, 10 konteyner ve 1 mobil araç olmak üzere hayat boyu öğrenme kapsamında toplam 66 destek ve koordinasyon merkezi açıldığını belirterek, “Halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerimizin faaliyetlerinin yürütüldüğü destek ve koordinasyon merkezlerimizde açılan 5 bin 820 kurstan şu ana kadar 79 bin 162 vatandaşımız yararlandı.” dedi.

Özer, bu kurslarda 5 bin 494’ü usta öğretici olmak üzere toplam 6 bin 339 Bakanlık personelinin eğitici olarak görevlendirildiğini kaydetti.

Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinin organizasyonunda destek ve koordinasyon merkezlerinde 102 tekstil üretim makinesinin kurulumunun tamamlandığına işaret eden Özer, “Bu makinelerde nevresim takımı, pijama, tişört, etek, bebek battaniyesi ve iç giyim başta olmak üzere birçok türde toplam 6 bin 200 adet ürün imalatı yapıldı. Bu kapsamda çadırlarda kalan vatandaşlarımızın terzilik ihtiyaçları da karşılanıyor.” ifadelerini kullandı.

Özer, ayrıca deprem bölgesinde bulunan halk eğitimi ve destek koordinasyon merkezlerinde kullanılmak üzere 375 adet tekstil üretim makinesinin temin sürecinin başlatıldığını, 10 gün içinde alım sürecinin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Bakan Özer, örgün eğitimin yayında her yaş grubu vatandaşa eğitim imkânı sunmak için hayat boyu öğrenme kapsamında çok boyutlu eğitime erişim olanaklarını sunduklarını vurgulayarak, “Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimle buluşması kadar bu bölgedeki vatandaşlarımızın da eğitime katılmasını çok önemsiyoruz. Deprem bölgesindeki bu kurs merkezlerinde vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlerle hizmet sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN ÖZER'DEN PAYLAŞIM

Ayrıca Bakan Özer, Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaparak "Afet bölgesinde açtığımız 5 bin 820 halk eğitimi kursumuza 79 bin 162 kursiyer katıldı. Bölgedeki vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



