Herkes merak ediyordu! Fenerbahçe'den Mourinho yalanlaması geldi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya üzerinden Jose Mourinho ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. Belgü, Mourinho’nun bonus ve sus payı istediğine dair bir haberi alıntılayarak, bu iddiayı "X" işaretiyle reddetti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elendikten sonra Portekizli teknik direktörle yollarını ayırmıştı.

TAZMİNAT 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Jose Mourinho ve ekibine, görevine son verilmesinin ardından toplam 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Jose Mourinho, Fenerbahçe’de 62 maçta görev aldı; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Portekizli teknik adam, maç başına 2.02 puan ortalaması tutturdu.