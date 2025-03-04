Herkes merak ediyordu, hakem raporunda ortaya çıktı! İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrası odasına gidip Vincic'e dedikleri

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçın hakemi Slavko Vincic'in odasına gitmişti.

Mourinho'nun hakem Vincic'in odasına gittiği anların görüntüleri sosyal medyada yayılırken en çok merak edilen konu, Portekizli hocanın Vincic'e ne dediğiydi.

RAPORDA ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre, Kadir Sağlam'ın bu konuşmayı raporuna yazdığı ortaya çıktı. Buna göre Mourinho Vincic'e yönelik övgü dolu ifadeler kullanırken maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ı göstererek, "Bunlar korkak ve düzenbaz. Burada, Türkiye'de orman kanunları geçerli." dediği iddia edildi.

KENDİSİ DE AÇIKLAMIŞTI

Jose Mourinho derbiden sonra yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.