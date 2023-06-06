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Herkes merak ediyordu! Son maçında da 2 gol attı... Diagne'den maç sonu transfer açıklaması

06.06.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Karagümrük'te rakip fileleri 2 kez sarsan ve sezonu toplamda 25 golle tamamlayan Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu olurken, golcü oyuncu maç sonunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Herkes merak ediyordu! Son maçında da 2 gol attı... Diagne'den maç sonu transfer açıklaması

Süper Lig'de bu sezon Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Mbaye Diagne, ligin son maçında çıktığı Kasımpaşa mücadelesinde de 2 gol atmayı başarırken, sezonu tam 25 gol, 6 asistle tamamladı.

GELECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA!

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Bugün oynanan ve 3-0 Karagümrük'ün kazandığı maçta eski takımı Kasımpaşa'ya da 2 gol atan Diagne mücadelenin ardından ayrılık ateşini yaktı. Maç sonu açıklamasında yıldız oyuncu, "Sözleşmem bitiyor ve Karagümrük'ten ayrılıyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Her şeye açığım. Avrupa'daki tekliflere de açığım. Ancak burayı çok seviyorum, buradaki insanları çok seviyorum. Değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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