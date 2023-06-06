Herkes merak ediyordu! Son maçında da 2 gol attı... Diagne'den maç sonu transfer açıklaması

Süper Lig'de bu sezon Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Mbaye Diagne, ligin son maçında çıktığı Kasımpaşa mücadelesinde de 2 gol atmayı başarırken, sezonu tam 25 gol, 6 asistle tamamladı.

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Bugün oynanan ve 3-0 Karagümrük'ün kazandığı maçta eski takımı Kasımpaşa'ya da 2 gol atan Diagne mücadelenin ardından ayrılık ateşini yaktı. Maç sonu açıklamasında yıldız oyuncu, "Sözleşmem bitiyor ve Karagümrük'ten ayrılıyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Her şeye açığım. Avrupa'daki tekliflere de açığım. Ancak burayı çok seviyorum, buradaki insanları çok seviyorum. Değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

