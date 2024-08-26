Herkes merak ediyordu! Young Boys maçı öncesi Galatasaray'a 1 iyi 1 kötü haber geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'da mücadele öncesi durumu merak edilen isimlerden haber var.

MUSLERA'DAN İYİ HABER

İsviçre'deki ilk maçta sakatlanan ve çıkan Fernando Muslera'nın durumunun iyi olduğu ve salı günkü mücadelede takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

DAVINSON OYNAYAMAYACAK

Sarı-kırmızılılara stoper konusunda ise üzücü haber geldi. Abdülkerim Bardakcı gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.

Alternatif olarak da ilk etapta Davinson Sanchez düşünülüyordu. Ancak Hatay maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulanan sarı kırmızılı stoper yetişmedi. Teknik direktör Okan Buruk, Sanchez'i riske atmayacak.