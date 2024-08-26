SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Herkes merak ediyordu! Young Boys maçı öncesi Galatasaray'a 1 iyi 1 kötü haber geldi

Herkes merak ediyordu! Young Boys maçı öncesi Galatasaray'a 1 iyi 1 kötü haber geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.08.2024 10:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi Play-off turu maçında Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray mücadeleden tur atlayarak ayrılmak isterken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Sarı-Kırmızılılar'a bir iyi bir de kötü haber geldi. İşte detaylar...

Herkes merak ediyordu! Young Boys maçı öncesi Galatasaray'a 1 iyi 1 kötü haber geldi
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'da mücadele öncesi durumu merak edilen isimlerden haber var.

MUSLERA'DAN İYİ HABER

66cb12a61173c75d18a5da86

İsviçre'deki ilk maçta sakatlanan ve çıkan Fernando Muslera'nın durumunun iyi olduğu ve salı günkü mücadelede takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

DAVINSON OYNAYAMAYACAK

sanchez-nsna

Sarı-kırmızılılara stoper konusunda ise üzücü haber geldi. Abdülkerim Bardakcı gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.

Alternatif olarak da ilk etapta Davinson Sanchez düşünülüyordu. Ancak Hatay maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulanan sarı kırmızılı stoper yetişmedi. Teknik direktör Okan Buruk, Sanchez'i riske atmayacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika davinson sanchez galatasaray muslera şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

Cinsiyet partisinde skandal olay!

Cinsiyet partisinde skandal olay!

Süper Lig'de bir darp skandalı daha! Hakeme devre arası saldırdılar 'Görüntüleri vermek istemiyoruz...'

Süper Lig'de bir darp skandalı daha! Hakeme devre arası saldırdılar 'Görüntüleri vermek istemiyoruz...'

Maçın hakemi Turgut Doman için olay sözler! "F.Bahçe'nin 2 penaltısını vermedi"

Maçın hakemi Turgut Doman için olay sözler! "F.Bahçe'nin 2 penaltısını vermedi"

F.Bahçe kırılmadık rekor bırakmadı! 64 yıl sonra...

F.Bahçe kırılmadık rekor bırakmadı! 64 yıl sonra...

Fenerbahçe'den gece yarısı olay açıklama!

Fenerbahçe'den gece yarısı olay açıklama!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.