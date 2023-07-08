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Herkes merakla bekliyordu! MasterChef’te Somer Şef geri geldi, sosyal medya yıkıldı

08.07.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te Somer Sivrioğlu’nun neden olmadığı merak konusu haline gelmişti. Sevilen yarışmada beklenen oldu. Somer Şef’in yarışmaya gelmesinin ardından sosyal medyada yorum yağdı.

MasterChef All Star sezonunda Somer Sivrioğlu’nun neden olmadığı sorusu uzun süre gündem olmuştu. Seyircilerin heyecanla beklediği Sivrioğlu’nun programa gelmesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Yarışmacılar ise ünlü şefi adeta alkış tufanı ile karşıladı.

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“CANIMIZ, KARDEŞİMİZ, ARKADAŞIMIZ”

MasterChef’in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef “Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız” diyerek Somer Şef’i çağırdı. Sivrioğlu’nun ekrana gelmesinin ardından yarışmacılar sevinçlerini alkışlayarak dile getirdiler.

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Sivrioğlu "İnanılmaz bir kadro var ama yani zaten nereye baksam hepsi aynı" sözleriyle dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

All Star sezonun başından beri Somer Sivrioğlu’nun ne zaman programa geleceğini merak eden izleyiciler “Kral geri döndü”, “Gördüğüme çok sevindim”, “Somer Şef’siz MasterChef’in tadı tuzu yoktu”, “Somer Şef’in gelmesine sevindim”, “Oh be sonunda” yorumlarında bulundu.

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İLK YEDEK YARIŞMACI BELİRLENECEK

Yeni bölümde ilk yedek yarışmacı Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'in oylaması ile belirlenecek. Mehmet Şef “MasterChef Türkiye All Star ana kadrosunun ilk yedek yarışmacısını bugün alıyoruz.” dedi.

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Masterchef Somer Sivrioğlu sosyal medya

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