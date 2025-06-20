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Herkes merakla bekliyordu! Menajeri resmen açıkladı... İşte Fernando Muslera'nın Galatasaray'dan sonraki adresi

Uzun süre Galatasaray'ın kalesini koruyan ve sezonun tamamlanmasıyla Galatasaray'a veda eden tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar...

Herkes merakla bekliyordu! Menajeri resmen açıkladı... İşte Fernando Muslera'nın Galatasaray'dan sonraki adresi
Berker İşleyen
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’da 14 sezon boyunca forma giyen ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera’nın Türkiye’den ayrılacağı uzun süredir konuşuluyordu. Sezon sonunda sarı-kırmızılılara veda eden Uruguaylı kaleci, yaptığı açıklamada futbolu bırakmayı düşünmediğini ve en az bir yıl daha sahalarda olacağını belirtmişti.

MENAJERİ AÇIKLADI

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Muslera’nın hangi takımla anlaşacağı merak konusu olurken, birçok iddia da ortaya atılmıştı. Sonunda, kalecinin menajeri Rodrigo Lubetkin, ESPN’e yaptığı açıklamada Estudiantes ile anlaşmanın çok yakın olduğunu duyurdu.

"O TAKIMDA KARAR KILDIK"

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La Plata’daki Radio La Cielo 103.5’e konuşan Lubetkin, “Brezilya, Meksika ve Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri ve Türkiye’de bir yıl daha kalma ihtimalini reddettik. Karar sadece maddi değil, son saatlerde detaylıca değerlendirildi. Elbette ekonomik faktörler önemliydi, ancak tüm seçenekler incelendi. Peñarol ve Estudiantes sonuna kadar masadaydı ve nihayetinde Estudiantes’te karar kıldık,” dedi.

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