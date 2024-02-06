Herkes merakla Beşiktaş'ın belirleyeceği o miktarı bekliyordu! Genç yıldız Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş geçtiğimiz günlerde bir ismi daha resmen açıklarken, bazı isimlerle de yollarını ayırması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'da Semih Kılıçsoy fırtınası esmeye devam ederken, genç yıldız Avrupa devlerinin de radarına girmeye başlamış durumda.

Trabzonspor karşısında da attığı iki golü ile zaferi getiren 18 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'a da göz kırparken, ismi şimdiden Avrupa devleri ile anılmaya başlanmış durumda.

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Tottenham, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Aston Villa ve E.Frankfurt gözlemcileri, oyuncuyu yakın takibe alırken maçlara da kulüp yetkililerini göndermeye başladı.

BONSERVİS FİYATI BELLİ OLDU

Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirlerken 25 milyon euro altındaki teklifleri dikkate almayacak. Genç forvet bu sezon takımı ile toplamda 19 maça çıkarken, 8 golü ve 1 asisti ile ortalama olarak her 103 dakikada bir skor katkısı verdi.





