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Herkes merakla Beşiktaş'ın belirleyeceği o miktarı bekliyordu! Genç yıldız Semih Kılıçsoy'un bonservis bedeli belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2024 09:37 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gösterdiği performans ve attığı gollerle kendisine hayran bırakan genç yıldız Semih Kılıçsoy'un ismi şimdiden Avrupa devleriyle anılmaya başlarken, Siyah-Beyazlılar genç oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş geçtiğimiz günlerde bir ismi daha resmen açıklarken, bazı isimlerle de yollarını ayırması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'da Semih Kılıçsoy fırtınası esmeye devam ederken, genç yıldız Avrupa devlerinin de radarına girmeye başlamış durumda.

Trabzonspor karşısında da attığı iki golü ile zaferi getiren 18 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'a da göz kırparken, ismi şimdiden Avrupa devleri ile anılmaya başlanmış durumda.

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

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Tottenham, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Aston Villa ve E.Frankfurt gözlemcileri, oyuncuyu yakın takibe alırken maçlara da kulüp yetkililerini göndermeye başladı.

BONSERVİS FİYATI BELLİ OLDU

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Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirlerken 25 milyon euro altındaki teklifleri dikkate almayacak. Genç forvet bu sezon takımı ile toplamda 19 maça çıkarken, 8 golü ve 1 asisti ile ortalama olarak her 103 dakikada bir skor katkısı verdi.

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