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Herkes o haberi bekliyordu! İşte Sivasspor maçında hastaneye kaldırılan Enner Valencia'nın son durumu

29.04.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Enner Valencia karşılaşmanın henüz başında sakatlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ekvadorlu golcünün son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Herkes o haberi bekliyordu! İşte Sivasspor maçında hastaneye kaldırılan Enner Valencia'nın son durumu
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Sivasspor karşısında oynanan mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırılırken son durumu merak konusu olmuştu.

TABURCU OLDU

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Taburcu olan Valencia'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, golcü oyuncunun birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara yeniden başlayabileceği bilgisi verildi.

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SON DURUMUNU KENDİSİ AÇIKLADI

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Maçın ardından takımla birlikte İstanbul'a dönen Enner Valencia, "İyiyim. Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti ama 3 puan daha çok hoşuma gitti çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Ekvadorlu golcü, iyi olduğunu ailesinin de bildiğini belirterek, "Ailemle konuştum, iyi olduğumu biliyorlar." sözlerini kullandı.

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