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  4. Herkes onları konuşuyor... Kerem Bürsin ile Büşra Pekin Altın Küre'ye damga vurdu! O anlar viral oldu

Herkes onları konuşuyor... Kerem Bürsin ile Büşra Pekin Altın Küre'ye damga vurdu! O anlar viral oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 10:51
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Golden Globe (Altın Küre) adına düzenlenen organizasyon büyük ses getirdi. Törende dünyaca ünlü aktris Sharon Stone'a 'Uluslararası İkon Ödülü' verildi. Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin üstlendi. Bürsin ve Pekin'in ingilizce şakalaşması ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Herkes onları konuşuyor... Kerem Bürsin ile Büşra Pekin Altın Küre'ye damga vurdu! O anlar viral oldu

MYNET-Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Altın Küre Ödülleri renkli görüntülere sahne oldu. Gecede 'Uluslararası İkon Ödülü' dünyaca ünlü aktris Sharon Stone'a verildi. Görkemli ödül gecesinde Stone, yoğun ilgiyle karşılandı.

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Kerem Bürsin ve Büşra Pekin'in sunuculuğu üstlendiği gece adeta sosyal medyaya damga vurdu. Kerem Bürsin’in akıcı İngilizce aksanı ve meslektaşı Büşra Pekin’in esprili yaklaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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O ANLAR VİRAL OLDU

Sohbetin bu şekilde olması, iki yıldız ismin sahnedeki uyumunu ve birbirleri ile İngilizce şakalaşması kısa sürede viral oldu.

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YORUM YAĞDI

Aynı zamanda Bürsin ve Pekin'in Hollywood'a damgasını vuran Sharon Stone ile yan yana verdikleri poz da çok konuşuldu. Sosyal medyada; 'çok iyi görünüyorlar', 'olay kare' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Kerem Bürsin Sharon Stone Altın Küre Ödülleri
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