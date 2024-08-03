Herkes onları konuşuyor... Kerem Bürsin ile Büşra Pekin Altın Küre'ye damga vurdu! O anlar viral oldu

MYNET-Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Altın Küre Ödülleri renkli görüntülere sahne oldu. Gecede 'Uluslararası İkon Ödülü' dünyaca ünlü aktris Sharon Stone'a verildi. Görkemli ödül gecesinde Stone, yoğun ilgiyle karşılandı.

Kerem Bürsin ve Büşra Pekin'in sunuculuğu üstlendiği gece adeta sosyal medyaya damga vurdu. Kerem Bürsin’in akıcı İngilizce aksanı ve meslektaşı Büşra Pekin’in esprili yaklaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

O ANLAR VİRAL OLDU

Sohbetin bu şekilde olması, iki yıldız ismin sahnedeki uyumunu ve birbirleri ile İngilizce şakalaşması kısa sürede viral oldu.

YORUM YAĞDI

Aynı zamanda Bürsin ve Pekin'in Hollywood'a damgasını vuran Sharon Stone ile yan yana verdikleri poz da çok konuşuldu. Sosyal medyada; 'çok iyi görünüyorlar', 'olay kare' gibi yorumlar yapıldı.