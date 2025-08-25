Herkes onu arıyor! 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için suya daldı bir daha haber alınamadı... Rus yüzücü boğazda kayboldu!

İstanbul Boğazı’nda dün 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenlendi. Beykoz Kanlıca’da başlayan yarış, Kuruçeşme’de sona erdi. Ancak Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov’un çıkmaması üzerine polise bilgi verildi. Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda çalışma başlattı.

'TERS AKINTI VARDI'

Boğaziçi'ni yüzerken kaybolan yüzücü Nikolay Svechnikov'un birinci köprünün yakınında gücünün tükenmiş veya bacağında kramp olmuş olabileceğini belirtiyor.

Sporcuların sözlerine göre, bu yıl güçlü ters akıntı vardı. Boğaziçi-2025'in katılımcılarından biri, 6.5 kilometreyi 1 saatte veya 1 saat 20 dakikada yüzmeyi planladığı halde, bu yıl 1 saat 46 dakikada tamamlayabildiğini belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yüzücü Svechnikov’un dün İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi. Boğaz’da arama çalışmalarının sürüyor.