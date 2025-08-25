SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Herkes onu arıyor! 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için suya daldı bir daha haber alınamadı... Rus yüzücü boğazda kayboldu!

İstanbul Boğazı’nda dün 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için İstanbul'a gelen ve Beyoğlu'nda bir otele yerleşen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. İşte detaylar...

Herkes onu arıyor! 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için suya daldı bir daha haber alınamadı... Rus yüzücü boğazda kayboldu!
Berker İşleyen

İstanbul Boğazı’nda dün 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenlendi. Beykoz Kanlıca’da başlayan yarış, Kuruçeşme’de sona erdi. Ancak Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Herkes onu arıyor! 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için suya daldı bir daha haber alınamadı... Rus yüzücü boğazda kayboldu! 1

3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov’un çıkmaması üzerine polise bilgi verildi. Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda çalışma başlattı.

'TERS AKINTI VARDI'

Herkes onu arıyor! 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için suya daldı bir daha haber alınamadı... Rus yüzücü boğazda kayboldu! 2

Boğaziçi'ni yüzerken kaybolan yüzücü Nikolay Svechnikov'un birinci köprünün yakınında gücünün tükenmiş veya bacağında kramp olmuş olabileceğini belirtiyor.

Sporcuların sözlerine göre, bu yıl güçlü ters akıntı vardı. Boğaziçi-2025'in katılımcılarından biri, 6.5 kilometreyi 1 saatte veya 1 saat 20 dakikada yüzmeyi planladığı halde, bu yıl 1 saat 46 dakikada tamamlayabildiğini belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Herkes onu arıyor! 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için suya daldı bir daha haber alınamadı... Rus yüzücü boğazda kayboldu! 3

Yüzücü Svechnikov’un dün İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi. Boğaz’da arama çalışmalarının sürüyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'tan 'KAP' geldi! Bir transfer daha resmen açıklandıBeşiktaş'tan 'KAP' geldi! Bir transfer daha resmen açıklandı
Maçın bile önüne geçti! Osimhen ile Yunus Akgün tartıştı, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntü olay olduMaçın bile önüne geçti! Osimhen ile Yunus Akgün tartıştı, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntü olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Yüzücü İstanbul Boğazı yarışma son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taksim'de yemek yiyen turistler otel odasında can verdi! İki kardeşin sır ölümü sonrası çok sayıda gözaltı

Taksim'de yemek yiyen turistler otel odasında can verdi! İki kardeşin sır ölümü sonrası çok sayıda gözaltı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Beşiktaş'tan 'KAP' geldi! Bir transfer daha resmen açıklandı

Beşiktaş'tan 'KAP' geldi! Bir transfer daha resmen açıklandı

Rıdvan Dilmen'den G.Saray için olay yaratan tahmin!

Rıdvan Dilmen'den G.Saray için olay yaratan tahmin!

Maçın bile önüne geçti! Osimhen ile Yunus Akgün tartıştı, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntü olay oldu

Maçın bile önüne geçti! Osimhen ile Yunus Akgün tartıştı, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntü olay oldu

Arda Güler'in milimetrik asisti geceye damga vurdu! Resmi hesap paylaştı, Türkler hücum etti

Arda Güler'in milimetrik asisti geceye damga vurdu! Resmi hesap paylaştı, Türkler hücum etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.