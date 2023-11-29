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  4. Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Şahane Hayatım'ın yıldızı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Şahane Hayatım'ın yıldızı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

29.11.2023 09:19 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Fox Tv'nin yeni dizisi Şahane Hayatım'da hayat verdiği 'Şebnem Gümüşçü' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek rol aldığı yapımlardaki başarısıyla dikkat çekiyor. Düzgün fiziği ve iddialı tarzıyla da adından söz ettiren ünlü ismin yıllar önceki hali ortaya çıktı. Hilal Altınbilek'in estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı.

Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Şahane Hayatım dizisinde canlandırdığı 'Şebnem Gümüşçü' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hilal Altınbilek başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Hilal Altınbilek 1

Düzgün fiziği ve iddialı tarzıyla da çok beğenilen ünlü isim sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da zaman zaman gündem oluyor. Hilal Altınbilek bu defa yıllar önceki halleriyle sosyal medyanın diline düştü.

Hilal Altınbilek estetiksiz 2

Ünlü ismin estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti. Hilal Altıbilek'in kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler, 'O da estetikliymiş', 'Doğal güzel sanıyordum', 'Çok değişmiş' gibi yorumlar yaptılar.

Hilal Altınbilek estetiksiz

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı.

Hilal Altınbilek 2

Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Hilal Altınbilek 3

İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular adlı günlük dizide yaşadı.

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2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2016 yılında sona eren Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.

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