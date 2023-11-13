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Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

13.11.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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İhtiyaç listenizdeki ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olmanın şimdi tam zamanı; Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Elektronikten moda ve güzellik ürünlerine, kitaplardan ev eşyalarına kadar her kategoride büyük indirimleri keşfetmek için acele edin.

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

İndirimlerin kalbi kasım ayında atıyor! Alışveriş severlerin heyecanla beklediği, bu yılın son büyük indirimleri arasında yer alan Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. 30 Kasım'a kadar sürecek fırsatlar kapsamında modadan elektroniğe, ev yaşamdan kozmetiğe onlarca kategorideki binlerce ürünü yarı fiyatından da uyguna alma şansını yakalayabileceksiniz. Yüzleri gülümsetecek fırsatlardan öne çıkanları sizin için derledik. Gelin birlikte keşfedelim, indirimli alışverişin keyfini yaşayalım.

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim başladı

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Stanley termoslar sağlam paslanmaz çelik malzemeden üretilir ve çeşitli zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu termoslar sızdırmazlık özellikleri sayesinde içeceklerinizi dökülme veya sızma riski olmadan saklar. Çift cidarlı vakum izolasyon teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji sayesinde içeceğiniz istediğiniz sıcaklıkta 24 saate kadar kalır. Soğuk içeceklerinizi de aynı şekilde saatlerce soğuk tutar. Bu özellik, Stanley termoslarını açık hava etkinlikleri, seyahat ve günlük kullanım için ideal kılar. Kullanışlı tasarımları ve geniş ağızları sayesinde içeceğinizi kolayca doldurabilir ve temizleyebilirsiniz.

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2. Benzersiz tasarım, yüksek kalite, ultra konfor: Camper ayakkabılarda 1500 TL'ye varan indirim

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Ayakkabı söz konusu olduğunda rahatlık kadar şıklığa da önem verenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Özgün ve şık tasarımlarıyla yıllardır moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Camper, hem rahat hem de şık bir ayakkabı arayanların ilk numaralı tercihleri arasında yer alıyor. Kombinlerinizin havasını yükseltecek Camper ayakkabılar büyük indirimlerle satışta!

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3. Hem rahat hem şık Puma spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsatlar

Adsız tasarım (90)

Spor ayakkabı denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Puma'nın rahat, şık, dayanıklı ayakkabılarıyla ayaklarınıza hak ettiği konforu sunmaya ne dersiniz? Yanıtınız, "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Sportif şıklığınızı zirveye taşıyacak Puma spor ayakkabılarda kısa süreliğine indirim başladı. Renk renk, her tarza uygun, onlarca modeldeki bu fırsatları kaçırmayın.

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4. Ağız bakımına önem verenler için: Oral-B iO - 9 Şarjlı Diş Fırçası indirime girdi

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Oral-B iO - 9 Şarjlı Diş Fırçası, modern teknoloji ile donatılmış bir elektrikli diş fırçasıdır. İşlevsel ve kullanımı kolay olan bu diş fırçası, diş bakımınızı geliştirmek için geliştirilmiştir. İO Teknolojisi sayesinde, 3D temizlik hareketleriyle dişlerinizi etkili bir şekilde temizler. Buna ek olarak, iyice temizlik yapmak için mikro titreşimler ve pulsasyonlar kullanır. Ayrıca, diş etlerinizi ve ağzınızdaki diğer hassas bölgeleri koruyan basınç kontrolü özelliğine sahiptir. Şarj edilebilir bir pil ile çalışan bu diş fırçası, tam şarjla 14 güne kadar kullanım imkanı sunar.

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5. İster çocuğunuz için ister kendiniz için alın: LEGO Setleri'nde fırsat zamanı

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LEGO, yıllardır çocukların ve yetişkinlerin hayal gücünü şekillendiren eşsiz yapım setleriyle tanınan bir marka. Bugün ise kaçırılmayacak bir fırsat söz konusu! LEGO'nun ünlü markalarıyla işbirliği yaparak ürettiği setlerde büyük bir indirim dönemi başladı. Eğer çocukluğunuzda uzun süreli eğlence ve yaratıcılığın keyfini çıkardıysanız veya koleksiyonunuzdaki serilere yenilerini eklemek istiyorsanız, bu indirimleri kaçırmamalısınız. LEGO setleri, her yaştan insanın ilgisini çeken ve sınırsız olasılıklara izin veren parçalarıyla unutulmaz deneyimler sunuyor.

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6. Tasarım ödüllü Cosori airfryerlara uygun fiyata sahip olun

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Son yılların en gözde mutfak ürünlerinden biri olan airfryerlar, hem daha az yağ tüketmemizi sağlayarak sağlığımıza katkıda bulunuyor hem de pratik oluşuyla zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Siz de mutfakta azıcık yağ ile harikalar yaratmak, lezzetli ve sağlıklı yemeklerin tadını çıkarmak istiyorsanız çok gecikmeden bir airfryer almanızı tavsiye ederiz. Airfryer seçerken bilinen markaların kaliteli ve kullanıcılarından tam not alan modellerini tercih etmek oldukça önemli. Tam da bu noktada Cosori airfryerlar yüksek kullanıcı memnuniyetiyle göz dolduruyor. Şu anda yarı fiyatına satışta olan bu airfryerlar sizleri bekliyor.

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7. Hem spor hem şık modeller: Levi's giyim ürünleri indirimde

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Levi's, birbirinden şık jeanlerin yanı sıra ceket, gömlek, ayakkabı ve aksesuarlar da dahil olmak üzere geniş bir giyim yelpazesine sahip. Dünya çapında birçok kişinin gardırobunda yer alan klasik ve zamansız bir marka olan Levi's yüksek kalite, dayanıklılık ve şıklık ile özdeşleşiyor. Sizin de Levi's'ın en havalı parçalarını gardırobunuza ekleme zamanınız gelmedi mi? Levi's ürünlerini hazır indirimdeyken kaçırmayın deriz!

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8. Cilt bakımına önem verenlere: The Purest Solutions ürünlerine uygun fiyata sahip olun

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Doğal içeriklerden üretilen yüksek kaliteli güzellik ürünleri ile tanınan The Purest Solutions'un ürünleri bitki özleri, esansiyel yağlar, doğal yağlar ve diğer doğal bileşenler gibi saf ve organik içeriklerden formüle edilir. Ürünler yapay koruyucu maddeler, parabenler, sülfatlar, sentetik renklendiriciler ve diğer zararlı kimyasallar içermez. Siz de The Purest Solutions ile tanışıp hem cildinize hem çevreye bir iyilik yapmaya ne dersiniz?

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9. Erkek giyimde rahatlık arayanlar buraya! : Jack&Jones ürünleri şimdi indirimde

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Erkek giyim deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Jack Jones, kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle oldukça seviliyor. Gömlekten şorta, boxerdan tişörte birçok kategoride ürünlerini erkek kullanıcılarla buluşturan markanın koleksiyonlarında modern çizgilere sahip, zamansız parçalar yer alıyor. Siz de Jack Jones kalitesini kombinlerinizde hissetmek isterseniz indirimde olan ürünlere bir göz atabilirsiniz.

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10. Tarzını konuşturmak isteyenler, U.S. POLO ASSN. ile şıklığınızı pekiştirin

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U.S. Polo Assn., her sezon beğeni toplayan ürünleriyle moda tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. U.S. Polo Assn.'ın klasik tasarımı ve yüksek kalitesiyle öne çıkan sweatshirtleri, hırkaları ve diğer giyim ürünleri tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için sizleri bekliyor. Şık ve klasik tasarımı sayesinde farklı kombinlerle rahatlıkla kullanılabilen U.S. Polo Assn. ürünleri günün fırsatları kapsamında indirimde. Spor ya da klasik tarzları benimseyenler için ideal bir tercih olan ürünleri incelemeye ne dersiniz?

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