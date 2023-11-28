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  4. Fiyatı düştü! Stanley'in klasikleşmiş termos modelinde Gülümseten Kasım'a özel fırsat

Fiyatı düştü! Stanley'in klasikleşmiş termos modelinde Gülümseten Kasım'a özel fırsat

28.11.2023 11:52 | Son Güncelleme:
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Yaz kış, sıcak ve soğuk içeceklerinizi yanınızda taşımanızı sağlayacak kaliteli bir termos arayışındaysanız size harika bir önerimiz var! Yılların eskitemediği marka Stanley'in klasikleşmiş termos modelinde Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel kaçırılmayacak bir indirim başladı. "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termosu gelin yakından inceleyelim.

Fiyatı düştü! Stanley'in klasikleşmiş termos modelinde Gülümseten Kasım'a özel fırsat

Evde, ofiste, kampta, piknikte, seyahatte en yakın arkadaşınız olacak, sıcak ve soğuk içeceklerinizi uzun saatler aynı ısısında muhafaza edecek bir termos arıyorsanız Stanley tam da size göre! Kısa süreliğine indirimde olan Stanley Klasik Vakumlu Termos; 1,9 litrelik geniş hacmi, çift duvarlı vakum izole teknolojisi, sızdırmaz ve dayanıklı paslanmaz çelik malzemesi, taşıma kolaylığı, ergonomik tasarımı, en önemlisi de ömür boyu garanti farkıyla rakiplerinin bir adım önüne geçen bu termosa bir şans vermeye ne dersiniz?

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 L, Siyah

Adsız tasarım - 2023-11-28T102730.245

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 litrelik geniş hacmiyle uzun süreli sıcak veya soğuk içeceklerinizi muhafaza etmek için idealdir. Termosun dış kısmı dayanıklı paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır, böylece uzun ömürlü kullanım sağlar. İç kısım ise çift duvarlı vakum izole teknolojisiyle tasarlanmıştır, bu sayede içeceğiniz sıcak veya soğuk sıcaklığını uzun süre korur. "Keep Hot" ve "Keep Cold" özellikleri sayesinde, içeceğin sıcaklığından bağımsız olarak ideal sıcaklıkta tutar. Termosun iç kısmında plastik malzeme bulunmaz, bu sayede içeceğinizin tadını veya kokusunu etkilemez. Ergonomik kapak tutacağı ve valf sistemi termosu kolay kullanmanızı sağlar. Ayrıca termosun ağız kısmı geniş tasarlanmıştır, bu da dökülme veya sızıntı gibi durumları engeller. Taşıma sapı ve kompakt tasarımıyla termosu rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Siyah renk seçeneğiyle şık ve modern bir görünüme sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kardeşime aldım, çok memnun. Anlatmaya bile gerek yok."

  • "Ürünü kışın sıcak, yazın plajda buz saklama için kullanıyoruz. Buz performansı mükemmel, sıcak performansı tatmin edici."

  • "Boyutu, uzun yolculuklarda bol bol sıcak/soğuk suyunuz olacak büyüklükte. Çok memnun kaldım. Kalite böyle bir şey."
Ürünü İncele

Bu içerik 28 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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