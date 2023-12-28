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  4. Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz halini görenler çok şaşırdı

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz halini görenler çok şaşırdı

28.12.2023 20:13 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Saraçoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı.

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Herkesin doğal güzel sandığı Saraçoğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.

Afra Saraçoğlu 1

Çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu'na ait eski görüntüler herkesi şoke etti.

Afra Saraçoğlu eski hali 2

Ünlü ismin eski halini görenler; 'Tam bir hayal kırıklığı', 'Doğal güzel sanıyordum' gibi yorumlar yaptılar.

Afra Saraçoğlu eski hali 1

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi.

Afra Saraçoğlu eski hali 3

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Afra Saraçoğlu 2

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

Afra Saraçoğlu 3

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı.

Afra Saraçoğlu 4

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