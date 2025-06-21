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Herkes onu görmek için dükkanına akın ediyor! Milyonlarca kez izlendi, kapısında kuyruklar oluştu

İzmir'de açtığı iş yerinde asık suratı sebebiyle hem müşterilerin hem sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çeken esnaf, iş yerine 'Suratsız Abla' tabelası astı. Müşterileri, sadece dürüm yemeğe değil, sosyal medyada videosu milyon kere tıklanan Suratsız Abla'nın somurtan yüzünü de görmeye geliyor.

Herkes onu görmek için dükkanına akın ediyor! Milyonlarca kez izlendi, kapısında kuyruklar oluştu

İzmir'in Buca ilçesinde, tabelasında "Suratsız Abla" yazan küçük bir dürümcü dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak bu ismin ardında ne soğuk ne ilgisiz biri var. Evli ve üç çocuk annesi olan Seda Maman (30), sosyal medyada yayılan bir videoyla başlayan yanlış algının, bir süre sonra işletmenin adını bile değiştirecek kadar etkili olduğunu söylüyor.

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Yaklaşık bir yıldır dönerci dükkânını işleten Maman, "İlk başta burası bir franchise'dı. Sonra tamamen kendime ait bir yer yaptım. Sosyal medyada bir video çektik. Kötü yorumlara karşılık verirken surat ifadem donuktu. Milyon kişi izledi o videoyu. Ardından ‘Suratsızsın' yorumları yağdı. Biz de bu algıyı ti'ye alıp, dükkana bu ismi koyduk" dedi.

"MÜŞTERİLER "SURATSIZ HALİNİ YAPAR MISIN?" DİYE GELİYOR"

Suratsız olmadığını, aksine eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Seda Maman, "Çektiğimiz videolar tamamen mizah amaçlı. ‘Suratsız Abla' ismiyle paylaşımlar yapıyoruz ama aslında çok güler yüzlü biriyim. Bazen müşteriler özellikle gelip, ‘Abla bana o suratsız halinle servis yapar mısın?' diyor. Bu da garip bir durum çünkü gerçek hayatla videodaki tavır birbirinden çok farklı" diye konuştu.

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Gelen yorumların zamanla hakaret boyutuna ulaştığını belirten Maman, sosyal medyada gelen bazı sert tepkilerin kendisini üzdüğünü dile getirdi. Maman, "Benim de bir ailem var. Çocuklarım bir gün o yorumları okuyacak. Bu nedenle bazı yorumları silmek zorunda kalıyoruz. İnsanların biraz daha anlayışlı olması lazım" ifadelerine yer verdi.

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Dükkanın adını 'Suratsız Abla' yapma kararını ilk başta eşiyle paylaştığında gülüp geçtiklerini söyleyen Maman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama düşündüm; her yerde döner var, bizim farklı bir yönümüz olmalı. İnsanlar bu ismi gördüğünde merak ediyor, içeri giriyor. Sonra da ‘Hiç de suratsız değilmişsiniz' diyorlar. Bu bizim için bir fark oluşturma yoluydu ve işe yaradı."

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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