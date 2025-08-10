Herkes onu konuşuyor! Süper Lig tarihine geçti... 2 hafta önce profesyonel oldu 15 yaşında maça çıktı: Furkan Ayaz Özcan...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederken, Ankara ekibinin genç yıldızı Furkan Ayaz Özcan tarihe geçti.

KULÜBÜN LİG TARİHİNE GEÇTİ

Gençlerbirliği'nde 15 yaşındaki Furkan Ayaz Özcan, Samsunspor maçının 82. dakikasında oyuna dahil oldu. 1 Ekim 2009 doğumlu futbolcu, 15 yaş 10 ay 8 günlükken forma giyerek kulübün lig tarihindeki en genç oyuncusu unvanını aldı.

İKİ HAFTA ÖNCE PROFESYONEL OLDU

Geçen sezon U16 Ligi'nde gol kralı olan 2009 doğumlu forvet, Gençlerbirliği akademisinden yetişti. Kulüp, iki hafta önce Furkan Ayaz Özcan ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıklamıştı.