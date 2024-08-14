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  4. Herkes onu konuşuyordu! YKS'de eksi fizik netiyle fizik bölümü mü kazandı? ÖSYM'den açıklama geldi

Herkes onu konuşuyordu! YKS'de eksi fizik netiyle fizik bölümü mü kazandı? ÖSYM'den açıklama geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.08.2024 07:32
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2024 YKS sonuçları belli oldu. Yüz binlerce öğrencinin hangi okulu kazanıp kazanmadığı ÖSYM tarafından açıklanırken, sınava giren Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın eksi fizik netiyle fizik bölümünü kazandığını iddia etmesi olay oldu. Sınav sonuçlarını paylaşan Özkara'nın açıklaması sosyal medyada gündem yaratırken, ÖSYM'den ise açıklama geldi. Yapılan açıklamada böyle bir durumun mümkün olamayacağı belirtildi.

Herkes onu konuşuyordu! YKS'de eksi fizik netiyle fizik bölümü mü kazandı? ÖSYM'den açıklama geldi

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı, yüz binlerce öğrencinin kazandığı okullar belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından sınava giren yüz binler heyecanla sonuçlar için ÖSYM'nin sayfasına adeta hücum ederken, açıklanan bir yerleştirme sonucu tüm Türkiye'de gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara 2024 YKS tercih sonucunu sosyal medyada paylaştı.

EKSİ FİZİK NETİYLE, FİZİK BÖLÜMÜNÜ KAZANDI

YKS yerleştirme sonucunda eksi 1.75 fizik neti ile Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Fizik bölümüne kazandığını duyuran Prof. Dr. Özkara, Yusuf Dikeç pozu vermeyi de ihmal etmedi.

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ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Eksi fizik netle fizik bölümü kazandığını belirten Özkara'nın paylaşımı sosyal medyada gündem yaratırken, ÖSYM'den ise açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu, eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığını bildirdi.

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Yapılan açıklamada "İlgili kişinin AYT Matematik ve Fen Bilimlerinden 5,50 neti, TYT Türkçe ve Sosyal Bilimlerden 35,25 neti, AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya'dan 15 neti, yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55,75 neti vardır" denildi.

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