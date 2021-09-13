MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Herkes onu merak ediyordu! Selena'nın kızıl güzeli Selin'e bir de şimdi bakın

Herkes onu merak ediyordu! Selena'nın kızıl güzeli Selin'e bir de şimdi bakın

13.09.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2006 yılında ekranlara gelen Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren genç oyuncu Cansu Demirci, 2014 yılında oyunculuğu bırakıp Avrupa'ya yerleşmişti. Sosyal medyadan uzak durarak hayranlarını merakta bırakan Cansu Demirci'nin yıllar içinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

Herkes onu merak ediyordu! Selena'nın kızıl güzeli Selin'e bir de şimdi bakın

Başrollerini Sinem Kobal, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş gibi isimlerin paylaştığı Selena dizisinde üç kardeşten en büyüğü olan Selin karakterine hayat veren genç oyuncu Cansu Demirci'nin son hali, sevenlerini heyecanlandırdı. Genç oyuncunun, güzelliğini, yıllar içinde de koruduğu görüldü. İşte şimdilerde yurtdışında yüksek lisans yapan Cansu Demirci'nin son hali:

Sırra kadem basmıştı! Selena'nın kızıl güzeli Selin'e bir de şimdi bakın

Sırra kadem basmıştı! Selena'nın kızıl güzeli Selin'e bir de şimdi bakın

Sırra kadem basmıştı! Selena'nın kızıl güzeli Selin'e bir de şimdi bakın

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

Cansu Demirci, 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda bale eğitimi alan oyuncu, 2004 yılında Sihirli Annem dizisine konuk oyuncu olarak katılarak oyunculuğa adım attı. 2006 yılında Sinem Kobal, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş ile birlikte Selena dizisinde başrolde yer alarak, geniş kitlelerce tanındı.

Sırra kadem basmıştı! Selena'nın kızıl güzeli Selin'e bir de şimdi bakın

CANSU DEMİRCİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER

2004 Sihirli Annem
2006-2009 Selena
2010 Adanalı
2014 yılında Gurbette Aşk
2011 Bir Zamanlar Anadolu'da

Sırra kadem basmıştı! Selena'nın kızıl güzeli Selin'e bir de şimdi bakın

CANSU DEMİRCİ EĞİTİM HAYATI

Cansu Demirci, lise eğitimini, St. Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler'de okuyarak tamamlayan oyuncu, yüksek lisans için yurtdışını seçti. Demirci, Almanya'da bulunan Jacobs Üniversitesi'nde eğitim gördü. Genç oyuncu, iyi seviyede Almanca, Portekizce ve İngilizce bilmektedir.

Sırra kadem basmıştı! Selena'nın kızıl güzeli Selin'e bir de şimdi bakın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı
İndirim alamadı diye öfkeden deliye döndü! Yaptığı 'pes' dedirttiİndirim alamadı diye öfkeden deliye döndü! Yaptığı 'pes' dedirtti
Bikinili yaza veda pozu! Kim der iki çocuk annesi... Bikinili yaza veda pozu! Kim der iki çocuk annesi...
Anahtar Kelimeler:
atv Gizem Güven Sinem Kobal Cansu Demirci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Millet İttifakı'nın planı: Liderler Kabinesi!

Millet İttifakı'nın planı: Liderler Kabinesi!

Deniz üzerindeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Deniz üzerindeki cisim ekipleri harekete geçirdi

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Açık açık duyurdular! Filoyu genişletiyorlar

Açık açık duyurdular! Filoyu genişletiyorlar

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.