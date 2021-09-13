Herkes onu merak ediyordu! Selena'nın kızıl güzeli Selin'e bir de şimdi bakın

Başrollerini Sinem Kobal, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş gibi isimlerin paylaştığı Selena dizisinde üç kardeşten en büyüğü olan Selin karakterine hayat veren genç oyuncu Cansu Demirci'nin son hali, sevenlerini heyecanlandırdı. Genç oyuncunun, güzelliğini, yıllar içinde de koruduğu görüldü. İşte şimdilerde yurtdışında yüksek lisans yapan Cansu Demirci'nin son hali:

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

Cansu Demirci, 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda bale eğitimi alan oyuncu, 2004 yılında Sihirli Annem dizisine konuk oyuncu olarak katılarak oyunculuğa adım attı. 2006 yılında Sinem Kobal, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş ile birlikte Selena dizisinde başrolde yer alarak, geniş kitlelerce tanındı.

CANSU DEMİRCİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER

2004 Sihirli Annem

2006-2009 Selena

2010 Adanalı

2014 yılında Gurbette Aşk

2011 Bir Zamanlar Anadolu'da

CANSU DEMİRCİ EĞİTİM HAYATI

Cansu Demirci, lise eğitimini, St. Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler'de okuyarak tamamlayan oyuncu, yüksek lisans için yurtdışını seçti. Demirci, Almanya'da bulunan Jacobs Üniversitesi'nde eğitim gördü. Genç oyuncu, iyi seviyede Almanca, Portekizce ve İngilizce bilmektedir.



