Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

Alaçatı Ot Festivali, festivalin ikinci gününde etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Bando eşliğinde yapılan yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı. Turistik otellerin animasyon ekipleri, yöresel giysiler giyen kadınlar, renkli giysileriyle bisiklet grubu, festival kortejine renk katarken, festival ziyaretçileri de korteji cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Kortejin önündeki Tunç Soyer ve Ekrem Oran’a vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, vatandaşlar, cep telefonları görüntülemeye ve selfie çekmeye çalışmaları zaman zaman izdihama yol açtı. Vatandaşlar, Soyer ve Oran’a sevgi gösterisinde bulunurken, kortej sık sık durmak zorunda kaldı.

Kortej yürüyüşü ve stant ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan Soyer, “Ot Festivali korteji, adeta seçim sonuçlarını kutlama korteji gibiydi. O nedenle de çok mutlu oldum. Alaçatı Ot Festivali ile bir geleneğin yaşatılıyor olması da başlı başına çok değerli. Alaçatı’da çok güzel, coşkulu bir katılım vardı. Alaçatı Ot Festivali’nin Çeşme’ye, yarımadaya, İzmir’e hayırlı olmasını diliyorum” diye ifade etti.