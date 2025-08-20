Herkes Rıdvan Dilmen'in o sözlerini konuşuyor! "Fenerbahçe tüm parasını oraya harcamalı"

Spor yazarı Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’nin transfer girişiminde bulunduğu oyuncular ve sarı lacivertlilerin taktiksel değişimi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaları...

‘‘ÜÇLÜ SAVUNMA DÖNEMİ KAPANIR!’’

Rıdvan Dilmen, "Görünen o ki Fenerbahçe iki kanat oyuncusu transfer edecek: Biri Nene, diğeri de Kerem diyelim... Bu transferler gerçekleşirse üçlü savunma dönemi kapanır. Nene geldi, Kerem veya herhangi bir isim de gelirse üçlü diye bir formatı kalmadı demektir Fenerbahçe'nin.’’ dedi.

‘‘BAŞKA BİR DİZLİŞ İLE OYNAYAMAZ…’’

Fenerbahçe’nin Nene ve Kerem transferlerinin ardından 4’lü savunmaya geçeceğini iddia eden Dilmen, ‘‘Artık Fenerbahçe dörtlü savunma ile oynayacak. Çünkü sağ bek, sol bek ve iki kanat oyuncusu ile başka bir diziliş oynayamaz diye yorumluyorum. Örneğin, orta sahanın solunda Brown ve sağında Semedo oynuyor. Gelen kanat oyuncuları nerede oynayacak? 3-4-1-2 çöpe gitmiş olur. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum, belki de daha doğru olduğunu düşünüyorum.’’ ifadelerini kullandı.

‘‘BİRİ YEDEK KALACAK’’

Ünlü yorumcu, ‘‘99 puanlık sezonda sağ bek Osayi, önünde İrfan Can; sol bek Ferdi, önünde Tadic vardı. Fenerbahçe yeniden bu sisteme dönüyor. Bundan sonra nadiren üçlü sistem göreceğiz. Fenerbahçe, 4-2-3-1 veya 4-4-2'ye dönüyor. 3-4-3 oynanırsa bile En-Nesyri veya Duran kenarda kalacak. ’’ sözlerini söyledi.

‘‘NE YAPIP EDİP APPIAH BULACAK!’’

Fenerbahçe’deki en büyük eksikliği açıklayan Rıdvan Dilmen, ‘‘İrfan Can Kahveci Mourinho'nun hiç düşünmediği bir oyuncu gibi görünüyor. Aklının ucunda dahi yok İrfan Can. İrfan Can Eğribayat ise beğendiğim bir kaleci ama Mourinho'nun en acil ihtiyacı sağ ayaklı bir 8 numara. Hiç şansı yok, alması lazım. Ne yapıp edip Appiah bulacak!’’ dedi.

‘‘FENERBAHÇE BÜTÜN PARASINI BU POZİSYONA HARCALAMALI’’

Dilmen, ‘‘Büyük takımlar sadece 6 numara ile oynamaz. Türkiye liginde orta sahada iki 8 numaraya ihtiyaç vardır. Fenerbahçe bütün parasını bu pozisyona harcamalı. Amrabat - Fred ikilisi olmaz. Amrabat stoperlerin arasına girdiği için Fred yalnız kalıyor ve sahada kayboluyor. Fred’i sadece el hareketleri yaparken görebiliyoruz. Ciğer gitmiyor artık. Bütün izleyiciler Fred'i dikkatli takip etsin. Birinci dakikadan itibaren iki eli de havada. Mental olarak oyundan kopmuş durumda." İfadelerini belirtti.