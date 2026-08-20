Herkes şaşkına dönmüştü! Fenerbahçe'den resmi Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe, Arda Güler'in olası transferinden kulübün elde edeceği payla ilgili basında yer alan iddialara yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, yüzde 20'lik satış payının 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in gelecekte gerçekleşebilecek transferinden elde edilecek gelirle ilgili kamuoyunda yer alan tartışmalar üzerine resmi bir açıklama yayımladı.

Kulüp, Ahmet Selim Kul tarafından gündeme getirilen ve Fenerbahçe'nin Arda Güler'in olası bir sonraki transferinden alacağı yüzde 20'lik payın en fazla 1,5 milyon Euro olacağı yönündeki iddianın doğru olmadığını belirtti.

YÜZDE 20'LİK PAYDA ÜST SINIR BULUNMUYOR

Sarı-lacivertliler, geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşmaya dikkat çekerek Arda Güler'in olası bir transferinde Fenerbahçe'nin yüzde 20 satış payına sahip olduğunu açıkladı.

Kulübün açıklamasında bu pay için herhangi bir üst sınır bulunmadığı özellikle vurgulandı. Böylece 1,5 milyon Euro'luk azami gelir iddiası da Fenerbahçe tarafından net şekilde yalanlanmış oldu.

"BELGE VE GERÇEKLERLE KONUŞULMALI"

Fenerbahçe, halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda kamuoyunun spekülasyonlarla değil, doğrulanabilir bilgiler ve belgelerle bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyu Bilgilendirme

Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz.

Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen ve Arda Güler'in olası transferinden Fenerbahçe'nin elde edeceği %20'lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında, olası bir transfer durumunda %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu nitelikteki dezenformasyonların tekrarı halinde, kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."