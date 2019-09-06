Herkes terk etti, yine doğa sahip çıktı!

Çin’de bulunan Shengsi Takım Adaları, eskiden birçok balıkçının yaşadığı 400’den fazla minik adadan oluşuyordu. Zamanla bölge halkının gelir kaynakları değişti ve insanlar, balıkçılığı bırakıp başka iş alanlarına yöneldi. İnsanların bir bir balıkçılığı bırakmasından sonra Shengsi’de bulunan birçok balıkçı köyü sahipsiz kaldı. Gouqi Adası da terk edilen o köylerden biri! İşte Şangaylı fotoğrafçı Jane Qing’in kamerasından büyüleyici Shengsi Adaları ve Gouqi!

DOĞA O KASABAYA SAHİP ÇIKMIŞ

Çin’de bulunan Shengsi Takım Adaları, aslında 400’den fazla minik adadan oluşuyor. Ancak bugünkü konumuz aralarından en dikkat çekeni, yani Gouqi Adası! Bu minik kasaba balıkçılar tarafından terk edilse de doğa ana ona sahip çıkmış ve kasabayı adeta bir masal diyarına çevirmiş. Yine çevrede bulunan birçok ada da, Gouqi Adası gibi terk edilmiş durumda. Bunun sebebiyse bölge halkının artık balıkçılıkla uğraşmaması.

EN ÖNEMLİ TURİSTİK NOKTALARDAN BİRİ

Adalar, her ne kadar el değmemiş gözükse de endüstriyel olarak gelişmeye devam ediyor. Hatta her kış 100 bini aşkın balıkçı, çevre köyleri ziyaret etmeye devam ediyor. Shengsi Takım Adaları, şu anda Zhoushan bölgesinin en önemli turistik noktalarından biri.

GÖRÜNTÜLER NEDEN POPÜLER OLDUĞUNU KANITLIYOR

Şangaylı fotoğrafçı Jane Qing’in kamerasından çıkan bu görüntüler, adaların neden bu kadar popüler olduğunun çok iyi bir kanıtı. Fotoğraflara baktıkça yeşillerin arasında kayboluyorsunuz! Evlerin, parkların hatta yolların yeşillerle kaplandığı bu büyüleyici kasaba, umarız ki her zaman böyle güzel kalır. Gerçekten muazzam!

