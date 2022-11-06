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Herkes ters köşe oldu! Çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti...

06.11.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan sürerken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan sezon sonunda şampiyonluk kupasına kimin kavuşacağı sorusuna ünlü Astrolog Meral Güven'den yanıt geldi. Güven, sezon sonunda şampiyon olacak kulübü açıklarken, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Kupaları'nda finale kadar gideceğini söyledi.

Herkes ters köşe oldu! Çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti...

Süper Lig'de heyecan devam ederken, ilk 12 hafta geride kalmış durumda. Ligde ilk yarının tamamlanmasına kısa bir süre kala ligin zirvesinde Fenerbahçe bulunurken, sezon sonunda şampiyonluk ipini hangi ekibin göğüsleyeceği futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

FENERBAHÇE FİNALDE

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Astrolog Meral Güven Beyaz TV'de katıldığı bir programda Süper Lig'in şampiyonunu açıklarken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin de Avrupa sahnesinde finale kadar yükseleceğini belirtti.

"ŞAMPİYON G.SARAY OLACAK"

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Sezon sonunda Galatasaray'ın net olarak şampiyon olacağını belirten ünlü Astrolog, Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi finalinde tuttuğunu koparan bir Hollanda veya İspanya takımına kaybedeceğini öngördü.


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