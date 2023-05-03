Herkes ters köşe oldu! Sezonun ilk transferi... 'Caner Erkin hayırlı olsun'

Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan ve buradan da sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından Başakşehir'in yolunu tutan Caner Erkin yeni takımında da forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

HERKES TERS KÖŞE OLDU

İstanbul ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren 34 yaşındaki oyuncu için ayrılık haberleri gündemden düşmezken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Caner'in sözleşmesinin bitiyor oluşu, normal şartlarda iki taraf için de ayrılığın habercisi gibi görünse de Başakşehir'de bu görüşlerin aksine bir karar alındığı iddia edildi.

TAKIMDA KALACAK

Önümüzdeki sezon genel olarak yeni bir yapılanma süreci tasarlayan Başakşehir yönetimi, Caner Erkin'in en azından rotasyonda yer alması gerektiğini düşünüyor. Zaten Caner de bir önceki kulübü Fatih Karagümrük'te etkileyici bir performans göstermiş ve epey skor katkısı yapmıştı.

