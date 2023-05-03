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Herkes ters köşe oldu! Sezonun ilk transferi... 'Caner Erkin hayırlı olsun'

03.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük ile yaşadığı olaylı veda sonrası Başakşehir'in yolunu tutan tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in turuncu lacivertli ekip ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bitişi sonrası nasıl bir adım atacağı merak edilirken, Başakşehir yönetiminden herkesi ters köşe yapan bir hamle geldi. İşte detaylar...

Herkes ters köşe oldu! Sezonun ilk transferi... 'Caner Erkin hayırlı olsun'
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan ve buradan da sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından Başakşehir'in yolunu tutan Caner Erkin yeni takımında da forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

HERKES TERS KÖŞE OLDU

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İstanbul ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren 34 yaşındaki oyuncu için ayrılık haberleri gündemden düşmezken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Caner'in sözleşmesinin bitiyor oluşu, normal şartlarda iki taraf için de ayrılığın habercisi gibi görünse de Başakşehir'de bu görüşlerin aksine bir karar alındığı iddia edildi.

TAKIMDA KALACAK

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Önümüzdeki sezon genel olarak yeni bir yapılanma süreci tasarlayan Başakşehir yönetimi, Caner Erkin'in en azından rotasyonda yer alması gerektiğini düşünüyor. Zaten Caner de bir önceki kulübü Fatih Karagümrük'te etkileyici bir performans göstermiş ve epey skor katkısı yapmıştı.

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