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Herkes Vatikan sanıyordu ama gerçek çok başka çıktı! Futbol sahasından bile daha kısa

Bu soru Kim Milyoner Olmak İster’de çıksa herkesi eler! Vatikan'ın 3.2 kilometrelik sınırını unutun. Haritaları altüst eden, İspanya ile Fas arasındaki sadece 85 metrelik dünyanın en kısa sınır çizgisinin gizemi çözüldü.

Herkes Vatikan sanıyordu ama gerçek çok başka çıktı! Futbol sahasından bile daha kısa
Çiğdem Berfin Sevinç

Yıllarca kulaktan kulağa yayılan ve genel kültür testlerinde karşımıza çıkan bilgi, dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan’ın İtalya ile olan 3.2 kilometrelik sınırıydı. Ancak haritayı biraz daha büyütüp Kuzey Afrika kıyılarına yaklaştığımızda, ezberleri altüst eden sadece 85 metrelik inanılmaz bir sınır çizgisi bizi karşılıyor.

Evet, yanlış duymadınız: Sadece bir futbol sahası genişliğindeki bu sınır, İspanya ile Fas arasında yer alıyor.

1934 YILINDAKİ O KORKUNÇ FIRTINA COĞRAFYAYI DEĞİŞTİRDİ

Bu sıra dışı sınırın doğuş hikayesi adeta fantastik bir film senaryosunu andırıyor. Kuzey Afrika'da bulunan Peñón de Vélez de la Gomera, aslında İspanya'ya ait, üzerinde askeri bir kale barındıran tamamen bağımsız bir ada konumundaydı.

Ancak 1934 yılında yaşanan şiddetli bir fırtına ve devasa sismik dalgalar, deniz tabanındaki kumları adeta bir kepçe gibi kaldırıp adanın arkasına yığdı. Fırtına dindiğinde ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı: Deniz dalgaları, adayı Fas ana karasına bağlayan doğal bir kum köprüsü (tombolo) oluşturmuştu

Herkes Vatikan sanıyordu ama gerçek çok başka çıktı! Futbol sahasından bile daha kısa 1

SADECE 85 METRELİK BİR İP PARÇASI

Fırtınanın yarattığı bu mini yarımada, bir gecede İspanya ile Fas'ı birbirine komşu yaptı. Bugün bu bölgede iki ülkeyi ayıran sınır, incecik kumların üzerine çekilmiş mavi renkli kalın bir halat çizgisinden ibaret. Dünyanın en kısa kara sınırı segmenti unvanını elinde tutan bu 85 metrelik çizgide, günümüzde sadece nöbet tutan İspanyol askerleri ve dalgaların sesi yankılanıyor.

PEKİ VATİKAN EFSANESİ NEREDEN GELİYOR?

Aslında Vatikan sınırının 3.2 kilometre olduğu bilgisi tamamen uydurma değil, sadece teknik bir kafa karışıklığı:

Vatikan, bir ülkenin toplam (çepeçevre) sınır uzunluğu bakımından hala dünyanın en kısa sınırına sahip devleti.

İspanya-Fas arasındaki Peñón de Vélez de la Gomera ise iki farklı ülke arasındaki "en kısa tekil kara sınırı segmenti" olarak dünya rekorunu elinde tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vatikan Fas İspanya sınır
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