Herkesi kandırmış! Ünlü vloggerın filtresiz hali ortaya çıktı

Çin’de ülke genelinde ün salmış bir vlogger’ın, kullandığı filtre programı canlı yayında teknik bir arıza yapınca sanıldığı gibi genç değil orta yaşlı bir kadın olduğu ortaya çıktı.

FİLTRE ARIZA YAPINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

100 binden fazla takipçisi olan ve kendini ‘Qiao Biluo Ekselansları’ olarak tanıtan 58 yaşındaki vlogger, canlı yayın platformu Lychee News’de başka bir vlogger’la birlikte 25 Temmuz’da ortak yayın yapıyordu. Ancak yayın sırasında kendini anime karakterlere benzeyen bir genç kız gibi gösterebilen filtre uygulamasının arıza yapmasıyla gerçekte orta yaşlı ve farklı bir sese sahip bir kadın olduğu ortaya çıktı. Olay ülke genelinde güzellik standartlarına ilişkin tartışma yarattı.

ONA 'ŞİRİN TANRIÇA' DİYORLARDI

Bazı ‘müdavim’ takipçilerinden yüklü miktarda bağış alan vlogger hakkında China’s Global Times’da yayınlanan bir haberde

takipçileri tarafından ‘şirin tanrıça’ olarak adeta ‘tapınıldığı’ yazıldı.

ÇOĞU ERKEK TAKİPTEN ÇIKTI

Takipçilerinin gerçek yüzünü göstermesini istemesi üzerine “100 bin takipçi olana kadar yüzümü gösteremem. Sonuçta güzel bir sunucuyum” yanıtını veren vlogger’a bazı kişiler 5 bin dolara yakın bağış yaptı. Fakat kadının gerçek yüzü kullanıcılar tarafından görülünce çoğu erkek olan binlerce takipçisi ise vlogger’ı takipten çıkarmaya başladı.

