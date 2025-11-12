Herkesi korkutan olay! Yıldız futbolcu Oscar, efor testi sırasında fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo’da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Oscar, antrenman tesislerinde yapılan efor testi sırasında herkesi korkuttu. Yıldız isim test sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

KALP RİTMİNDE DÜZENSİZLİK TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna dair detaylar paylaşıldı. Açıklamada, “2026 sezonu öncesi hazırlıkların bir parçası olarak salı sabahı (11 Kasım) SuperCT tesislerinde yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar’ın kalp ritminde bazı düzensizlikler tespit edilmiştir. Oyuncuya, kulüp sağlık ekibi ve tesiste hazır bulunan Einstein Hastanesi’nin uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Ardından oyuncu hastaneye sevk edilmiş, klinik olarak stabil durumda olduğu ve tanıyı netleştirmek amacıyla ek tetkiklerin yapılması için gözlem altında tutulduğu bildirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Kulüpten gelen bilgilere göre, Oscar’ın hastanede gözlem altında tutulduğu ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Yapılacak ek testlerin ardından futbolcunun tedavi sürecine dair detayların paylaşılacağı ifade edildi.

AVRUPA’DAN ÇİN’E, ORADAN YENİDEN BREZİLYA’YA

Chelsea formasıyla Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren Oscar, 2017 yılında sürpriz bir kararla kariyerini Çin Ligi’ne taşımıştı. Sekiz yıl boyunca Asya temsilcilerinden Shanghai Port’ta forma giyen Brezilyalı yıldız, 2025 yılında ülkesine dönerek Sao Paulo’ya transfer olmuştu.

TARAFTARLAR ENDİŞELİ

Oscar’ın fenalaştığı haberi sonrası Sao Paulo taraftarları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaştı. Deneyimli futbolcunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ve kısa sürede sahalara dönmesi umuluyor.