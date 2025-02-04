Herkesi nasıl yazılır? Herkesi mi herkezi mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Hem yazılı hem de sözlü sohbetlerde kendimizi anlatabilmek için çeşitli sözcüklerden yararlanırız. Herkesi sözcüğü de dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Kelimeleri yazarken hatalı olarak yazıya aktarmak, ciddi imla yanlışlarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu noktada herkesi yazımı hususunda doğru bilgileri öğrenmek ve bu kelimeyi doğru yazmak önemlidir. Sözcüklerin yazımı kadar doğru okunuş biçimlerini de bilmek gerekir.

Herkesi nasıl yazılır?

Herkesi sözcüğü “herkes” kelimesi ile aynı manaya gelmektedir. Cümle içinde zamir olarak kullanılan bu sözcüğün yazım stilinde birçok kişi yazım kuralı ihlali yapmaktadır. Farsça kökenli olan bu kelimenin doğru kullanımını öğrenmek için çeşitli sözlük siteleri araştırılmaktadır.

Sözlük siteleri arasında en güncel bilgileri sunan site Türk Dil Kurumunun hazırlamış olduğu Türkçe sözlük kılavuzudur. Bu sitede aynı zamanda yazım kurallarına dair her türlü önemli bilgiyi bulmak da mümkündür. Özellikle birçok kişi bazı kelimeleri kullanırken anlamını bilmeden kullanabilmektedir.

Bu bağlamda herkesi TDK’ye göre “yediden yetmişe, cümle âlem, insanların tamamı, cümle, yedi düvel, dünya âlem, yedi mahalle” anlamlarını taşımaktadır. Bu kelimenin doğru kullanımı ise “herkesi” şeklinde olmalıdır.

Herkesi mi herkezi mi?

Herkesi sözcüğü gerek yazıya dökülürken gerekse ağızdan çıkarken yaygın olarak “herkezi” şeklinde kullanılmaktadır. Bu sözcük yalnızca yazılı iletişimlerde değil, gündelik sohbet dilinde de hatalı telaffuz edilmektedir. Herkesi sözcüğünde yer alan “s” harfinin “z” olarak yazılması, söylenmesi ve okunması, Türk Dil Kurumu yönünden yanlış olarak kabul edilir. TDK sayfasında yer alan bilgilere göre bu sözcük her zaman “herkesi” şeklinde yazılmalıdır.

Kelimeleri hem hatalı okumak hem yazmak hem de telaffuz etmek, dilimizi doğru kullanma yönünden ciddi zararlar verebilmektedir. Bu yüzden herhangi bir sözcüğün ya da söz öbeğinin yazımıyla ilgili ikilem yaşandığında TDK sözlüklerini ziyaret etmek önemlidir. Tüm bu bilgilerden yola çıktığımızda herkesi doğru yazılışı şöyledir: