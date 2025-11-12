SPOR

Herkesi şaşırtan olay! Galatasaraylı o isim için çok konuşulacak iddia... Bahis sitesi üyeliğinde verdiği o bilgi gündem oldu

Galatasaraylı genç savunmacı Metehan Baltacı’nın, yasal bir bahis sitesine üye olurken “meslek” kısmına “futbolcu” yazması şaşkınlık yarattı. Profesyonel futbolcuların bahisle en ufak temasının bile disiplin suçu sayıldığı futbolda, bu detay sosyal medyada geniş yankı buldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ‘bahis oynadığı’ gerekçesiyle 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Süper Lig’den 27 futbolcunun yer aldığı listede Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Beşiktaş’tan ise Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal da var.

Beşiktaşlı futbolcular sosyal medya hesaplarından suçlamaları reddetti. Ardından Beşiktaş da “Masum olduklarına inancımız tam” açıklamasıyla ‘TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacağı’nı duyurdu.

Galatasaray ise ‘süreci titizlikle takip ettiğini’ ve ‘adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasının beklendiğini’ bildirmişti.

‘YILLAR ÖNCE YAPTIM’

Sarı-Kırmızılılar'ın genç isimlerinden Metehan Baltacı, Instagram hesabından paylaşımında bahis oynadığını kabul ederken bunun bir kereye mahsus olduğunu savunmuştu.

Tüm bu bunlar yaşanırken gazeteci İbrahim Seten'den konuyla alakalı çok dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Galatasaray’ın genç futbolcusu Metehan Baltacının bahis sitesine üye olurken verdiği bilgi dikkat çekti.

'MESLEĞİ: FUTBOLCU'

Seten'in haberine göre; Metehan Baltacı kayıt sırasında “mesleği” bölümüne “futbolcu” yazdı. Seten bununla alaklı olarak yaptığı X paylaşımında ' metehan’ın yasal bahis sitesine üye olurken “mesleği” bölümüne “futbolcu” yazması gerçekten akıllara zarar..' ifadelerini kullandı.

Profesyonel futbolcuların, bahis ve kumar faaliyetleri konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğine işaret eden spor yorumcuları, Metehan Baltacı’nın hareketinin hem etik hem de disiplin açısından riskli olduğunu belirtti. Özellikle Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynayan futbolcuların bahislerle doğrudan ilişkili olmaları, futbolun şeffaflığı ve güvenilirliği açısından sorun teşkil edebiliyor.

