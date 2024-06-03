Herkesi şaşırtan olay! Mourinho Fenerbahçe'ye gelmeden önce Fatih Terim'i aramış

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından takım dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet edilirken, Ülker Stadyumu'nda dev bir törenle imzalar atılmıştı.

Fenerbahçe Bakanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, 19.07'de sahaya çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar meşaleler yakarak, Moruinho tezahüratlarında bulundu.

"SİZİN HAYALLERİNİ BENİM HAYALLERİM"

Portekizli teknik adam imza töreninde yaptığı konuşmasıyla dikkat çekti. Sözlerine Türkçe 'Tünaydın' diyerek başlayan Mou "İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim. Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İ "HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİT"

Dünya basınında da oldukça ses getiren Mourinho hamlesinde hiç beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin teklifi sonrası Portekizli teknik adam yakın arkadaşı Fatih Terim'i aradı ve görüş aldı. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi Terim'e sordu. Portekizli teknik adam “Hiç düşünmeden git” cevabını aldı.





