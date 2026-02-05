SPOR

Herkesi şaşırttı! Fenerbahçeli Kante ile Sivaslı Hatun Teyze’nin samimiyeti: “Çok temiz, namazlı ve abdestli bir çocuk”

Fenerbahçe’nin büyük ses getiren transferi N’Golo Kante, sahadaki performansı kadar özel hayatındaki mütevazı duruşuyla da dikkat çekti. Paris’te tanıştığı Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı’nın annesi Hatun Çağrıcı ile kurduğu samimi bağ, Kante’nin Türkiye’ye transferinin ardından yeniden gündeme geldi. Hatun teyzenin anlattıkları, sarı-lacivertli yıldızın karakterine dair ilginç detayları ortaya çıkarttı.

Yeni transfer N’Golo Kante ile Sivaslı Hatun Çağrıcı arasındaki samimiyet gündem oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu N'golo Kante ile olan samimiyetiyle dikkat çeken Hatun Çağrıcı, "Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" dedi.
Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ayak basan tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Paris'te yaşadığı dönem Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile samimiyet kuran N'Golo Kante, Çağrıcı'nın evine misafir olmuştu. Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'nın yaptığı yemekleri tadan Kante, 2021 yılında verdiği röportajda Türk kültürü ile tanıştığı söylemişti. Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'ya ‘Hatun anne' diye seslenen Kante'nin mütevazı tavrı, gönülleri de fethetti.

"O GELİR BENİ BULUR"

O dönem gündem olan ve N'Golo Kante ile samimi bağ kuran Hatun Çağrıcı, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Çağrıcı, "Kante benim oğlumun arkadaşı. Bizimle çok samimi. Evimize geliyor, yemek yiyor. Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. İnşallah ülkemize hayırlı ve uğurlu olur. Türkiye'ye gelince evime davet ederim. Davet etmeye de gerek yok. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" dedi.

Kaynak: İHA

