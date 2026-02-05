Transferin son günlerinde Galatasaray'dan sürpriz hamle! Almanya seferi

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, rekor bedelle Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’e gönderdiği Sacha Boey için yeniden devreye girdi. Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Fransız sağ bek için Alman kulübüne kiralama önerisi sundu!

BAYERN ONU GÖZDEN ÇIKARDI

Daha önce de adı sık sık Galatasaray ile anılan Boey’in, Bayern Münih’te gözden çıkarılabilecek isimler arasında yer aldığı ve yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Alman yönetiminin transferden beklediği verimi alamadığı ifade ediliyor.

Sacha Boey, Bayern Münih’e transfer olduğu 28 Ocak 2024 tarihinden bu yana tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada görev aldı. Toplam 1.660 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

OKAN BURUK'UN İLK 2 SENESİNİN YILDIZIYDI

Okan Buruk'un ilk göreve geldiği sezondan itibaren sağ bekte muhteşem bir performans gösteren hem defansta hem hücumda yükselen grafiğini Şampiyonlar Ligi'nde de perçinleyen Sacha Boey, bu performansının karşısında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Boey, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla Kopenhag ağlarını da sarsmıştı.