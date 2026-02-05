Kante sonrası Fenerbahçe taraftarının gözü onda! Hollandalı forvet geliyor, Euro 2024 detayı

Faslı forvet En-Nesyri'yi Suudi Arabistan'a gönderen Fenerbahçe; Duran ile de vedalaşmaya hazırlanıyor. Cherif'e ek olarak bir golcü daha almak isteyen Fenerbahçe Uruguaylı Nunez ile de ilgilendi fakat bu transfer çıkmaza girdi.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin odaklandığı son isim Sunderland forması giyen Brian Brobbey! Piyasa değeri 20 milyon Euro olan golcü isim için Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

AJAX'TAN SUNDERLAND'A TRANSFER OLMUŞTU

Brian Brobbey, yaz transfer döneminde Ajax’tan ayrılarak Sunderland’in yolunu tuttu. İngiltere temsilcisinin formasını 21 karşılaşmada giyen Hollandalı golcü, bu süreçte 6 kez fileleri havalandırıp 1 de asist katkısı sağladı.

EURO 2024'TE RAKİPTİ

Hollandalı golcü oyuncu kariyerine Ajax altyapısında başladı. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'te de forma giyen Brobbey, Euro 2024 çeyrek final maçında Hollanda'nın milli takımımızı 2-1 yendiği karşılaşmada da Hollanda milli takımı kadrosunda yer alıyordu. Brobbey o maç oyuna girmemişti.

O maçta Türkiye kadrosunda olan Mert Günok, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek şu anda Fenerbahçe forması giyiyor.